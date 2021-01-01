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नगरपालिका चुनाव:चेयरमैन के लिए कांग्रेस में फूट से भाजपा में उत्साह

उदयपुरवाटी3 घंटे पहले
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नगरपालिका चुनाव के दौरान चेयरमैन बनाने के लिए कांग्रेस व भाजपा की ओर से बाड़ाबंदी चल रही है। कांग्रेसी खेमे में फूट पड़ने से भाजपा को उम्मीद नजर आने लगी है। जानकारी के अनुसार 35 सदस्यों वाले बोर्ड में इस बार कांग्रेस पार्टी के 14, भाजपा के 7 व निर्दलीय 14 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। भाजपा की सुस्ती के चलते कांग्रेसी नेताओं ने 21 सदस्य पैक करके बाड़ाबंदी में भेज दिए।

कांग्रेस की बाड़ाबंदी से एक सदस्य खेमा छोड़कर वापस आ गया व निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसने वीडियो वायरल कर बताया कि कांग्रेस पार्टी ने निष्ठावान पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया जिससे निर्वाचित पार्षदों में नाराजगी है।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर पार्टी के सात पार्षद नाराज हैं जो फिलहाल बोल नहीं रहे हैं लेकिन उसका इजहार रिजल्ट आने पर ही होगा। चेयरमैन के लिए चुनाव होने में अभी तीन दिन शेष हैं। कांग्रेसी नेता अगर अपने नाराज पार्षदों को राजी नहीं कर पाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेसी खेमे के अंदर फूट पड़ने से भाजपा खेमे में उत्साह बढ़ गया है।

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