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परीक्षा:श्रीश्याम कॉलेज का बीएससी तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा

भादरा3 घंटे पहले
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श्रीश्याम महिला पीजी महाविद्यालय भादरा का बी.एस.सी. तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा है। महाविद्यालय की छात्रा भव्या राठौड़ ने 87.61 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम, प्रियंका ने 86 प्रतिशत व प्रियंका पुत्री रामचन्द्र ने 84.77 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। संस्था अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा, निदेशक रवि शंकर, विरेन्द्र शर्मा, प्राचार्य डॉ. भीम सिंह सुथार ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्रामीण कन्या कॉलेज भादरा में बीएससी तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा है। कॉलेज की 69 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की एवं 19 छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

कॉलेज की छात्रा आईना पुत्री जयप्रकाश ने 90.30 प्रतिशत से प्रथम स्थान, नीतू पुत्री भीमराज 87.83 प्रतिशत से द्वितीय स्थान, सोनिका पुत्री भीम सिंह ने 84 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। संस्था अध्यक्ष बहादुर सिंह कालेरा, सचिव दलीप सिंह सिहाग, उपाध्यक्ष रामसिंह नेहरा एवं प्राचार्य डॉ0 अलीशेर एवं समस्त स्टॉफ ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में भादरा सैन्चुरी कॉलेज का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा है। महाविद्यालय के छात्र मोहित शर्मा ने 87.66 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम, कुलदीप स्वामी ने 71.77 प्रतिशत अक प्राप्त कर द्वितीय व मंगतुखां ने 69.22 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। महाविद्यालय के 26 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी व 3 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए है। कॉलेज चेयरमैन शिव भगवान शर्मा ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी है।

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