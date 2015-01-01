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कोविड-19:पूर्वांचल के लोगों के घर-घर जाकर फल व मिठाइयां बांटकर मनाया छठ पर्व

भादरा3 घंटे पहले
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पूर्वांचल से आकर भादरा रह रहे सभी महिलाओ, पुरूषों एवं बच्चो को शुक्रवार छठ पर्व पर शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन सुशील गुप्ता ने सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेसिंग कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्ण ध्यान रखते हुए कॉलोनी में जाकर फल, मिठाइयां एवं मास्क बांटे। इस मौके पर गणेश युवा मंडल अध्यक्ष सुशील खाजोतिया, सुनील महिपाल रामरोटी सेवा, किशोर कुमार, बलराम, रामू बिहारी, श्रीफल बिहारी आदि मौजूद थे।

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