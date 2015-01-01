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घड़साना में कार्रवाई:रॉयल्टी चोरी कर बजरी परिवहन कर रहे दाे डंफर जब्त, खनिज विभाग ने 2.38 लाख का जुर्माना वसूला

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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घड़साना. जब्त किया हुआ बजरी से भरा डंफर ट्रक।

रॉयल्टी चोरी कर बजरी परिवहन करने के आरोप में खनिज विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई कर दो डंफर जब्त किए। जब्त दोनों डंफराें पर 2.38 लाख रुपए जुर्माना लगाया। विभाग के खनिज अभियंता रामलाल सिंह चाैधरी ने बताया कि टीम ने घड़साना-बीकानेर रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की। इस बीच बीकानेर से बजरी भर कर आए एक डंफर के कागजात चेक किए तो पाया कि डंफर में रायल्टी भुगतान से तीन गुणा अधिक बजरी भरी हुई थी।

टीम ने दूसरी कार्रवाई बीकानेर-सूरतगढ़ रोड पर की। जहां बजरी से भरा डंफर रायल्टी भुगतान से तीन गुणा से अधिक बजरी भरी हुई थी। दोनों डंफर ट्रकों को रायल्टी चोरी के आरोप में जब्त किए गए। वजन के हिसाब से 2.38 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। टीम में खनिज अभियंता रामलाल सिंह, नाैरंगलाल व नरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

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