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पंचायतीराज चुनाव:10.54 लाख वोटर चुनेंगे गांवों की सरकार, प्रथम चरण में 23 को होंगे चुनाव

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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  • जिला परिषद के 29 ब्लॉक से 94 प्रत्याशी मैदान में, 5 लाख 2 हजार 125 महिलाएं करेंगी मतदान

नामांकन पत्र जमा होने के बाद पंचायतीराज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। जिले के 10 लाख 54 हजार 273 मतदाता गांवों की सरकार चुनेंगे। 5 लाख 2 हजार 125 महिलाएं भी मतदान करेंगी। जिला परिषद के 29 जोन से 94 प्रत्याशी मैदान में है। 7 पंचायत समितियों के 143 सदस्यों के लिए 700 से अधिक अभ्यर्थियों ने ताल ठोकी है। 7 पंचायत समितियों में चार चरण में चुनाव होंगे।

प्रथम चरण में नोहर व भादरा पंचायत समिति के 27-27 सदस्यों के लिए 23 नवंबर को चुनाव होगा। इसी दिन नोहर और भादरा क्षेत्र के जिला परिषद जोन के भी चुनाव होंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार जिले में 259 बूथ भी बढ़ाए गए हैं। प्रशासन की ओर से चुनाव संबंधी सभी कार्य कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जा रहा है।

प्रथम चरण में नोहर व भादरा पंचायत समिति के 54 ब्लॉक के लिए मतदान होगा। यहीं पर सर्वाधिक मतदाता है। नोहर में 2 लाख 4 हजार 437 व भादरा में 1 लाख 95 हजार 665 वोटर मतदान करेंगे। नोहर में 264 व भादरा में 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। द्वितीय चरण में रावतसर व पीलीबंगा पंचायत समिति में 27 नवंबर, तृतीय चरण में संगरिया व टिब्बी पंचायत समिति में 1 दिसंबर व चतुर्थ चरण में हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी।

जिला प्रमुख व प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। प्रधान व प्रमुख चुनने के लिए 10 बजे सदस्यों की बैठक होगी। 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 11.30 बजे तक संवीक्षा होगी। 1 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव प्रतीक आबंटित कर दिए जाएंगे। आवश्यक होने पर अपरान्ह 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति या 5 बजे के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

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