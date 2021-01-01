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संभलिए:जिले में एक साल में बढ़े 1200 रोगी, मुंह और ब्रेस्ट कैंसर के अधिक, जागरुकता से जीत सकते हैं

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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  • विश्व कैंसर दिवस पर विशेष - आज जानिए जिले में किस तरह खतरनाक हो रहा यह रोग, इसके निदान और जागरुकता के उपाय और इससे जूझ रहे व्यक्ति की कहानी

जिले में मुंह और ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में वर्ष 2017 से शुरु किए गए कैंसर वार्ड की ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हालत ये है कि प्रति वर्ष करीबन 1200 रोगी नए आ रहे हैं। जिला अस्पताल के कैंसर वार्ड शुरु होने के बाद से अब तक कुल 527 कैंसर रोगी पंजीकृत हो चुके हैं।

वहीं ओपीडी में 3762 रोगी आ चुके हैं। कैंसर वार्ड में अब तक कुल 2440 रोगी भर्ती होकर निशुल्क उपचार ले चुके हैं। वहीं अब तक 2102 निशुल्क कीमोथैरेपी की जा चुकी है। इसमें जो मरीज अंतिम स्टेज पर हैं उनकी बीमारी की स्टेज और मरीज की स्थिति के अनुसार देखभाल की जाती है।

पहले हर बुधवार को अर्ली डिटेक्शन कैंप में कैंसर रोगियों को प्रारंभिक तौर पर चिन्हित किया जा रहा था लेकिन कोरोना काल के कारण यह कैंप नहीं लग रहे। ऐसे में लोगों को जागरुक रहने की आवश्यकता है। यहां बता दें कि दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता।

जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है, तब तक काफी देर हो चुकी है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इसी वजह से कई लोगों को उचित इलाज का समय ही नहीं मिल पाता और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में लोगों को इस रोग से बचाव के लिए किस तरह की जागरुकता की आवश्यकता है इस पर भास्कर ने एक्सपर्ट डॉक्टर से बातचीत की, पढ़िए रिपोर्ट।

कैंसर बढ़ने के ये है तीन मुख्य कारण
1. धूम्रपान-सिगरेट या बीड़ी का सेवन सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का।
2. वातावरण में प्रदूषण का होना भी कैंसर के होने का कारक बनता है।
3. जिले में नहरी पानी में कैमिकल का होना जिसका सीधा असर इंसानी शरीर पर पड़ता है।

चक 33 एनडीआर के दलीप 9 साल तक कैंसर से लड़े, अब स्वस्थ हो दूसरों को कर रहे प्रेरित

गांव के चक 33 एनडीआर के प्रबोधक दलीप कुमार 13 साल से लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं लेकिन बड़ी बात ये है कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और पिछले चार सालों से अब वह सामान्य दवाई पर आ गए हैं। ऐसे में दलीप अब कैंसर रोगियों को प्रेरणा दे रहे हैं। दलीप कुमार ने बताया कि वर्ष 1999 में पैराटीचर एवं 2008 में प्रबोधक पद पर चयन हुआ।

इसी समय 2008 में लीवर कैंसर से पीड़ित हो गया। मैंने हिम्मत नही हारी और कैंसर से संघर्ष कर बीकानेर के पीबीएन अस्पताल से दवाई शुरू की। कीमोथैरेपी करवाई, जिससे 2009 से लेकर 2012 तक बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सिर के बाल, नाखून, चेहरा सब कमजोर पड़ गए।

पत्नी विमला, बेटी शालीनी, बेटे अभिषेक ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं लगातार स्कूल एवं खेत में काम करता रहा। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। 2017 तक लगातार दवाइयां ली, अब पिछले 4 साल से नार्मल दवाइयां ले रहा हूं एवं बिलकुल स्वस्थ हूं। अध्यापक दलीप कुमार बताते हैं कि हमें कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। रूटीन में दवाइयां लेते रहें तो इलाज संभव है।

एक्सपर्ट व्यू

जिला अस्पताल के डॉ. विजय शर्मा का कहना है कि यह सही बात है कि पिछले कुछ समय से जिले में कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। अगर शरीर या बोली में बदलाव, शरीर में कोई गांठ, माहवारी में परिवर्तन, स्तन के आकार में परिवर्तन हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें जांच करवाएं। पुरुषों में मुंह का कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के रोगी अधिक हैं। कैंसर की उपस्थिति के खतरे को घटाने के लिए हमें अपनी अच्छी जीवनशैली, नियंत्रित आहार, नियमित वर्कआउट करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहना चाहिए।

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