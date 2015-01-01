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कोरोना पॉजिटिव:जिले में 24 नए कोरोना पॉजिटिव मिले , जंक्शन सिविल लाइन में एक डॉक्टर संक्रमित निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा कोरोना रोगियों को इलाज, सिविल अस्पताल पर दबाव बढ़ा

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच शुक्रवार को जिले में जिले में 24 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। इसमें जंक्शन में सिविल लाइन में रहने वाले एक डॉक्टर संक्रमित पाया गया। चिंताजनक बात है कि निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों को उपचार नहीं मिल रहा है। ऐसें में सरकारी अस्पताल में रोगियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के उपचार के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक निर्देश दिया।

17 नवंबर के शेष सैंपलों की रिपोर्ट में वार्ड 19 वाटर वर्क्स रोड संगरिया, वार्ड 10 अबोहर रोड संगरिया, वार्ड 13 रावतसर, एडीजे कोर्ट नोहर, वार्ड 7 आपूवाला में 1-1 नया रोगी मिला। वहीं नोहर के वार्ड 14 में 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी आए हैं। वहीं 18 नवंबर को लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट में गांव झांबर, टाउन वार्ड 17 पंजाबी मोहल्ला, एचएच एरिया पुलिस कॉलोनी, सेक्टर 11 बी नजदीक आईटीआई कॉलोनी, सीएडी कॉलोनी

सुरेशिया जंक्शन, टाउन में 1, वार्ड 26 सूर्यनगर, टिब्बी के वार्ड 16, वार्ड 3 पीलीबंगा, वार्ड 15 नोहर, वार्ड 11 नोहर, 23 एनटीआर नोहर, वार्ड 25 फेफाना में 1-1 नया रोगी मिला है। वहीं सिविल लाइन वार्ड 1 जंक्शन में एक डॉक्टर सहित 2, जंक्शन दुर्गा कॉलोनी एवं टाउन में 1 मेडिकल स्टोर पर 2-2 नए रोगी मिले हैं।

खामी आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू की कोविड जांच लैब, 24 घंटे में मिलनी थी रिपोर्ट, 3 दिन बाद मिल रही

जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब आधी-अधूरी तैयारी के साथ शुरु किए जाने से रोगियों को रिपोर्ट देरी से मिल रही है। हालांकि इसमें 24 घंटे में रिपोर्ट मिलने का दावा अस्पताल प्रशासन ने किया था लेकिन हालत यह है कि 48 घंटे में भी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। यहां बता दें कि लैब के लिए रिसर्च असिस्टेंट और वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति में देरी के कारण व्यवस्था अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाई है। 17 नवंबर के सैंपलों की रिपोर्ट 20 नवंबर को मिली है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम स्टाफ के कारण लैब को चलाने में किस तरह परेशानी हो रही है।

निजी अस्पतालों से समन्वय के लिए एसडीएम प्रशासनिक प्रभारी नियुक्त: कोविड-19 के रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कई निजी चिकित्सालयों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं किया जा रहा। निजी चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के रोगियों का उपचार सुनिश्चित करवाने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हनुमानगढ़ एसडीएम कपिल कुमार यादव को प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पक्कासारणा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील विद्यार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी लगाने के आदेश जारी किए। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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