पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सरकारी अस्पताल:एक रोगी पर्ची पर किसी भी सरकारी अस्पताल से ले सकेंगे निशुल्क दवा, करा सकेंगे जांच

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना में हुआ बदलाव, डॉक्टर को रोगी की पर्ची पर लगानी होगी अपनी मुहर, हस्ताक्षर भी करने होंगे

अब अगर किसी रोगी को एक सरकारी अस्पताल से निशुल्क दवा नहीं मिलती है तो किसी भी दूसरे सरकारी अस्पताल से उसी पर्ची पर दवा लेने के साथ ही जांच भी करा सकेगा। ऐसे में रोगी को बार-बार पर्ची नहीं बनवानी पड़ेगी और कतार में भी नहीं लगना पड़ेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने रोगियों और उनके परिजनों की परेशानी कम करने के लिए व्यवस्था में बदलाव करते हुए परिपत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं निशुल्क जांच योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लेगशिप योजना है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में योजना में शामिल आवश्यक दवाएं और जांचे निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके तहत अगर अब सरकारी डॉक्टर की ओर से लिखी गई आवश्यक सामान्य जांच में से यदि कोई जांच उपलब्ध नहीं होने या किसी कारणवश मरीज के बाहर जाने पर संबंधित रोगी अपनी जांच, उसी पर्ची से अन्य सरकारी अस्पताल से करवा सकता है। वहीं अगर कोई दवा उपलब्ध नहीं है और मरीज कहीं बाहर गया हुआ है तो उसी दवा पर्ची से अन्य सरकारी अस्पताल से दवा प्राप्त कर सकता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई रोगी भादरा से हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में दवा लेने के लिए आया है और उसे यहां दवा उपलब्ध नहीं होती है तो वह उसी पर्ची पर भादरा या अन्य किसी भी सरकारी अस्पताल से दवा ले सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी कर सरकारी डॉक्टर्स को रोगी पर्ची पर अपना नाम और हस्ताक्षर लिखने के लिए पाबंद किया है। वहीं डॉक्टर को पर्ची पर अपनी मुहर भी लगानी होगी। नियमित मॉनिटरिंग के लिए संबंधित चिकित्सा संस्थान को सभी मरीजों की गई गई जांचों एवं वितरित की गई दवाओं का इंद्राज ई-औषधि सॉफ्टवेयर पर अलग से करना होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें