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आवेदन:एनसीसी में प्रवेश के लिए 10 दिसंबर से पहले आवेदन करें

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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टाउन राजकीय नेहरु मेमोरियल कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की तीनों ईकाइयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यार्थियों को 10 दिसंबर से पहले आवेदन करना होगा। कॉलेज प्राचार्य डॉ. एनएस भांभू ने बताया कि कॉलेज में 3 इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। इनमें एक छात्र इकाई, एक छात्रा इकाई और एक छात्र-छात्रा संयुक्त इकाई हैं। इन तीनों इकाइयों में स्नातक प्रथम व द्वितीय भाग के नियमित 250 विद्यार्थियों का पंजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि शारीरिक रूप से फिट इच्छुक छात्र-छात्राएं 10 दिसंबर तक लिंक https://forms.gle/3tbYoZpdc1i3rlsT8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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