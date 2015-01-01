पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चुनाव:कोरोना से बचाव के लिए 1100 की बजाय 900 मतदाताओं पर बूथ, जिले में 1435 केंद्रों पर होगा मतदान

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले में 259 बूथों की हुई बढ़ोतरी, पोलिंग पार्टियों व कर्मियों की संख्या भी बढ़ेगी, संगरिया पंचायत समिति क्षेत्र में बूथ संख्या अब तक यथावत

कोविड-19 से बचाव के लिए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में इस बार कई परिवर्तन किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन मतदान बूथों को लेकर हुआ है। पहले प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1100 मतदाता होते थे अब 900 वोटरों पर ही बूथ स्थापित किए गए हैं। इस कारण जिले की सातों पंचायत समितियों में मतदान बूथों की संख्या 1176 से बढ़कर 1435 हो गई है।

हालांकि संगरिया पंचायत समिति क्षेत्र में बूथ संख्या अब तक यथावत है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में इसी वर्ष जनवरी में हुए पंच-सरपंच चुनाव में 187 मतदान केंद्र बनाए गए थे। अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 230 हो गई है। इसी प्रकार पीलीबंगा पंचायत समिति क्षेत्र में भी पोलिंग बूथ 183 से बढ़कर 214 कर दिए गए हैं। रावतसर पंचायत समिति क्षेत्र में पहले 127 मतदान केंद्र थे जो अब 161 कर दिए गए हैं।

संगरिया पंचायत समिति क्षेत्र में अभी तक कोई इजाफा नहीं किया गया है। यहां 136 केंद्र ही है। टिब्बी, रावतसर, नोहर व भादरा पंचायत समिति क्षेत्र में भी बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। मतदान केंद्र बढ़ने से पोलिंग पार्टियों व कार्मिकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोविड-19 से बचाव के लिए 900 मतदाताओं पर एक केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत जिला प्रशासन की ओर से मतदान बूथों की संख्या में इजाफा किया गया है।

भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक, पैनल तय, 7 पंचायत समितियों में 143 ब्लॉक के लिए 293 आवेदन आए
पंचायतीराज चुनाव को लेकर भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक गुरुवार को जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला चुनाव प्रभारी भैराराम सियोल सहित पार्टी के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए आवेदन करने वाले नामों पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से सिंगल नाम का पैनल तैयार किया गया।

टिकटों की घोषणा जयपुर प्रदेश कार्यालय से होगी। हालांकि टिकट लेने के लिए 7 पंचायत समिति के 143 ब्लॉकों से 293 व जिला परिषद के 29 जोन से 81 आवेदन आए। सभी पर चर्चा करने के बाद सिंगल नाम का पैनल बनाया गया। मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने बताया कि बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप, एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिला चुनाव संयोजक रामसिंह बराड़, विधायक धर्मेंद्र मोची, विधायक गुरदीप शाहपीनी, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, जिला महामंत्री महावीर महला, लेखराम जोशी, जुगल किशोर गौड़, पंचायत समिति के प्रभारी जगदीश कस्वां, प्रमोद डेलू, रोशन वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें