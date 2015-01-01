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पांच दिवसीय महापर्व शुरू:जिले में करीब 23 करोड़ रुपए से गुलजार हुआ कारोबार, आज भी पूरा दिन खरीदारी के लिए शुभ

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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धनतेरस त्यौहार पर गुरुवार को जंक्शन और टाउन के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। सुबह से लेकर रात्रि तक लोग बर्तन, मिठाइयों सहित ज्वेलर्स की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीददारी की। व्यापारियों की मानें तो इस बार सोने, चांदी से लेकर, बर्तन, फर्नीचर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक, गिफ्ट आइटम की करीब 23 करोड़ की बिक्री हुई है। पहले से बुक करवाए हुए वाहनों की बिक्री भी लोगों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार ली। दुकानदारों का कहना है कोरोना संकट के चलते उनका कारोबार बिल्कुल ही मंदा पड़ गया था। वहीं आज शाम 6 बजे के बाद रुप चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं श्रंगार करती हैं। धनतेरस के दिन 3 करोड़ से अधिक के मोबाइल बिके

धनतेरस के दिन 3 करोड़ से अधिक के मोबाइल बिके

धनतेरस पर लोगों ने नए मोबाइल की जमकर खरीददारी की। जंक्शन गिदवानी मोबाइल्स के सोनू गिदवानी व ललित गिदवानी ने बताया कि युवाओं ने इस बार सबसे ज्यादा एंड्रायड मोबाइल खरीदे हैं। एलईडी टीवी, वाशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सहित कुल 3 करोड़ रुपए तक की बिक्री का अनुमान है।

बर्तन की दुकानों पर अधिक भीड़

इस धनतेरस पीतल, तांबे, स्टील और एल्युमीनियम के बर्तन खूब बिके हैं। लोगों ने बर्तन के रूप में कुछ न कुछ जरूर खरीदा। बर्तन की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों का कहना था कि चम्मच से लेकर सभी बर्तनों में इस बार कुछ न कुछ नया डिजाइन है। इसके कारण बर्तन के दामों में थोड़ी तेजी है। जिले में करीब 2 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है।

फर्नीचर मार्किट में सोफे का क्रेज

फर्नीचर कारोबारियों के मुताबिक लोगों ने डबल बैड, कुर्सी, सोफा, टेबल, अलमारी सहित, पूजन सामग्री की खरीदारी की। दुकान संचालक पवन शर्मा ने बताया कि माता लक्ष्मी की मूर्तियां बिकी। फर्नीचर से करीब डेढ़ से 2 करोड़ की बिक्री हुई है।

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