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केस:कार ट्रॉले के पीछे टकराई, कार सवार 1 जने की मौत, ट्रॉला चालक पर केस

सूरतगढ़3 घंटे पहले
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सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर राजियासर के निकट शुक्रवार को ट्रॉले के पीछे कार के टकरा जाने से कार सवार एक जने की मौत हो गई। मृतक धमेंद्र सिंह(40) पुत्र जगसीर सिंह निवासी मुक्सर(पंजाब) का रहने वाला था। सूचना पर एएसआई धोलाराम मीणा जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीकानेर की ओर से ट्रॉला सूरतगढ़ की ओर जा रहा था, कि राजियासर के निकट पीर की मजार के पास आगे चल रहे ट्रॉला चालक के ब्रेक लगाने से पीछे से तेज गति से आ रही कार ट्रॉले के पीछे टकरा गई। इससे कार सवार गंभीर रुप से घायल हो गया।

घायल को निजी वाहन से राजियासर के सरकारी अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के पिता जगसीर सिंह ने ट्रॉला चालक के खिलाफ तेज गति व लापरवाही से ट्रॉला चलाकर टक्कर मारने के आरोप में केस दर्ज किया है।

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