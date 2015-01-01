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प्रदर्शन:कृषि कानूनों के खिलाफ जिले में 10 जगह चक्काजाम, 2 से 4 घंटे तक बंद रहा आवागमन, केंद्र सरकार के प्रति जताया रोष

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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  • चक्काजाम स्थल पर हुई बैठकों में वक्ताओं ने कहा- किसानों की एकजुटता से वापस लेने होंगे कानून

केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गुरुवार को जिले में 10 जगह चक्काजाम किया। कहीं 2 घंटे तो कई स्थानों पर 4 घंटे तक जाम लगाया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अखिल भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति की ओर से गांव मक्कासर में सरपंच बलदेव सिंह व ओम स्वामी के नेतृत्व में चक्काजाम किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना

करते हुए कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, हरजी वर्मा, नायब सिंह, बसंत सिंह, नारायण सिंह, निशान सिंह, गुरविंद्र सिंह, बलदेव सिंह डोडेवाला, बेअंत सिंह, सुखदेव सिंह, दर्शन सिंह, साहब सिंह, वेद मक्कासर, घेरूराम, जसविंद्र सिंह, मिठू सिंह, श्रवण सिंह, भानचंद, सतीश कुमार, नेहरु आदि मौजूद रहे।

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