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कोरोना काल में बड़ी परीक्षा:कांस्टेबल भर्ती; अभ्यर्थी कोरोना नहीं हाेने का पत्र लेकर 2 घंटे पहले आएं

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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  • 4 स्तर की सुरक्षा में स्टील बॉक्स में होंगे पेपर, पासवर्ड से ही खुल सकेगा अंतिम बॉक्स

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के लिए 6,7 व 8 नवंबर को होने वाली लिखित परीक्षा शुक्रवार से शुरु होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरु होने से 2 घंटे पहले पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। खास बात है कि नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं।

इसमें पेपर एक से दूसरे स्टील के बॉक्स में 4 स्तर की सुरक्षा के भीतर के होंगे जिसमें अंतिम बॉक्स पासवर्ड से खुलेगा। वहीं परीक्षार्थियों को 8 की सीरिज में बैठाया जाएगा। नकल रोकने को लेकर इस बार परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा को लेकर कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें जंक्शन में 7, टाउन में 4 और 1 जंडावाली स्थित रेयान कॉलेज में सेंटर बनाया गया है।

टाउन के 4 परीक्षा केंद्रों में व्यापार मंडल गर्ल्स स्कूल, टिब्बी-गुरूसर रोड़ पर टाईम्स पब्लिक स्कूल, प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित वी.एम. पब्लिक स्कूल, टिब्बी-गुरूसर रोड पर फोर्ट इंटरनेश्नल स्कूल शामिल है। वहीं जंक्शन के 7 केंद्रों में संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी, गुरू हरिकृष्ण सीनियर सैकेंडरी पब्लिक स्कूल, बेबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज और बेबी हैप्पी मॉर्डन टी.टी. कॉलेज, सरस्वती गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल और

सरस्वती गर्ल्स पीजी कॉलेज, सेक्टर 12 स्थित एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज शामिल है। परीक्षा से पहले तीन तरह से स्कैनिंग होगी जिसमें पहले फोटो स्कैन फिर अंगूठा स्कैन और बाद पेपर का बार कोड स्कैन होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में पुलिस विभाग की प्रति में दिए गए स्थान पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा कर लाना होगा। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी

होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड के साथ कोविड-19 के संबंध में स्वघोषणा पत्र भी परीक्षा केंद्र पर देना होगा। किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र परीक्षा से ठीक पूर्व गुम आदि होने के कारण अनुपलब्ध हो जाए तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए परीक्षा केंद्र के आस-पास स्थित ई-मित्र कियोस्क खुले रहेंगे जहां से एडमिट कार्ड पुन प्राप्त कर सकेंगे। नोडल अधिकारी एएसपी जस्सा राम बोस ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के

लिहाज से कड़े प्रबंध किए हैं। इंचार्ज डिप्टी और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों के साथ हर केंद्र पर 20-25 जवानों का जाप्ता रहेगा।अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र, वोटर आईडी कार्ड यथा पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, डीएल, बैंक/पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक(6 माह के स्टेटमेंट सहित) राज्य/केंद्र सरकार की सेवा का परिचय पत्र में से किसी भी एक पहचान पत्र के आधार पर तलाशी के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

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