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मुख्य डाक घर:निर्माण सामग्री-मजदूरी बढ़ी, ठेकेदार रेट बढ़ाने पर अड़ा, राजीव चौक से अंबेडकर सर्किल सड़क अटकी

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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  • दो सप्ताह बाद सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद, दो साल पहले दो करोड़ अस्सी लाख रुपए के हुए थे टेंडर, सरकार बदलते ही कार्य में आई रुकावट

जिला मुख्यालय स्थित राजीव चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक की सड़क से आमजन को होने वाली परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सड़क निर्माण को लेकर लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की मानें तो अभी सड़क निर्माणकार्य शुरू करने में दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं। इसका कारण यह है कि दो साल पहले 2 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर हुआ था लेकिन इन दो वर्षों में मशीनरी, सामान और लेबर आदि के रेट काफी बढ़ चुके हैं, एेसे में पुराने रेट पर काम करना संभव नहीं है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो यदि संवेदक के साथ नेगोशिएशन कामयाब नहीं होती तो टेंडर प्रक्रिया ही दोबारा करवानी पड़ सकती है। दरअसल, सड़क बनने के बाद राजीव चौक से लेकर बस स्टैंड, ओवरब्रिज होते हुए अम्बेडकर चौक तक वाहन चालकों को राहत मिलनी है। वर्तमान में जंक्शन बस स्टैंड से लेकर मुख्य डाक घर तक की पूरी सड़क दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त है। पिछले ढाई वर्षों से पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क

पर कभी मिट्टी तो कभी खोरे-खप्पर और मलबा डालकर खानापूर्ती करने में लगा है। पहले सड़क निर्माण कार्य के लिए बजट नहीं पास हो रहा था। अब जब बजट पास हो गया है तो प्राइस एक्सीलेशन की वजह से सड़क निर्माण कार्य फिर से अटक गया है।

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