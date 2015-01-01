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एफआरटी बंद:बिजली विभाग में ठेका प्रथा, एफआरटी बंद करवाने की मांग, धरना लगाया, सौंपा ज्ञापन

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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बिजली विभाग में चल रही ठेका प्रथा, एफआरटी, एमबीसी सहित क्लस्टर बंद करवाने की मांग को लेकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने गुरुवार को जंक्शन स्थित डिस्कॉम कार्यालय में धरना दिया। जिलाध्यक्ष भीमसैन कारगवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 33/11 केवी जीएसएस ठेके पर न दिए जाकर जीएसएस का संचालन कर्मचारियों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने, हनुमानगढ़ सर्किल में

एफआरटी पूर्ण रूप से बंद करने, जिन कर्मचारियों के नियुक्ति तिथि से 12 साल पूर्ण हो चुके है उन्हे 12 साल जिस दिनांक को पूर्ण होते है उसी दिनांक से ग्रेड पे बढ़ोतरी देय को जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर करने सहित 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री अनिल चलका, जिलाध्यक्ष भीमसैन करागवाल, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सहारण, जिला महामंत्री विकास शर्मा, जिला सचिव

रमेश मूंड, कोषाध्यक्ष दिनेश सांई, जिला महासचिव जयप्रकार नोखवाल, जिला संगठनमंत्री संदीप स्वामी, उपखंड अध्यक्ष संजय जोशी, राकेश आचार्य, राजेश झोरड़, साधुराम जाखड़, हिम्मत, मनोज डूडी, संजीव मेहरा, सुधीर गोदारा, गुरदीप सिंह, आमित, पुरूषोतम स्वामी, मोहनलाल, राकेश, बंशीधर आदि कर्मचारी मौजूद थे।

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