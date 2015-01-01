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लोक सेवा आयोग:सहायक आचार्य परीक्षा के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अप्रासंगिक शर्त को हटाने की मांग

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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कॉलेज सहायक आचार्य 2020 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अप्रासंगिक शर्त को हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि आयोग अद्वारा दिनांक 2 नवंबर 2020 को जारी कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है जो छात्र हित में उचित नहीं है। उक्त भर्ती परास्नातक एवं यूजीसी नेट पर आधारित होती है। यूजीसी द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र के अनुसार महाविद्यालय में सहायक आचार्य के लिए न्यूनतम अहर्ता निम्नांकित है जिसमें संबंधित विषय में 55

प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक उपाधि, यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो। इस परिपत्र में किसी भी प्रकार का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं है। ग्रामीण एवं सामान्य स्तर के अभ्यर्थी जो परास्नातक एवं नेट परीक्षा उत्तीर्ण है परन्तु जिनके 10वीं या 12वीं तथा स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक है तथा इन तीनों परीक्षाओं का औसत 65 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम है जिस कारण उक्त अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व ही बाहर हो रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप कुमार, मनीष कुमार, राजेश आदि मौजूद रहे।

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