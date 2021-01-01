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लक्ष्य योजना:जिला अस्पताल को बेहतर व्यवस्था के लिए 6 लाख की प्रोत्साहन राशि मिली

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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केंद्र सरकार की लक्ष्य योजना के तहत जिला अस्पताल को इस वर्ष भी सर्टिफाइड करते हुए 6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसमें लेबर रुम और मेटरनिटी ऑपरेशन थिएटर पर 3-3 लाख रुपए खर्च होंगे।

इससे प्रसूताओं व नवजात शिशु से संबंधित सुविधा विस्तार हो सकेगा। यहां बता दें कि लक्ष्य प्रोग्राम स्टेट वेलिडेशन टीम की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर सर्वे किया गया। इसमें मृत बच्चे पैदा होने की संख्या कम करने, शिशु मृत्यु दर को कम करना, प्रसूता की मौत की संख्या कम करने, सर्विस प्रोविजन, रोगी के अधिकार, इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट, निरीक्षण व रखरखाव, क्लिनिक सर्विस, इंफेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन, आउटकम इंडिकेटर आदि बिंदुओं पर अस्पताल में सर्वे किया गया था जिसमें मापदंडों पर अस्पताल का लेबर रुम और मेटरनिटी ऑपरेशन थिएटर खरा उतरा था।

पीएमओ डॉ. दीपक मित्र सैनी ने बताया कि लक्ष्य के तहत प्रसूति कक्ष और मेटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में गुणवत्ता सुधार किया गया। इसका मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के माध्यम से किया गया जिसमें अस्पताल की टीम सफल रही है।

स्टाफ के टीम वर्क से ही संभव हुआ है। यहां बता दें कि हनुमानगढ़ के अलावा झुंझुनूं और टोंक जिला अस्पताल के लेबर रुम और मेटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को ही यह प्रोत्साहन राशि मिली है।

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