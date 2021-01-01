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तकनीक का सहारा:माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 2014 से 2020 तक के दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, खुद निकाल सकेंगे विद्यार्थी

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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  • विद्यार्थियों को लाभ, डिजिटल तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे अजमेर बोर्ड के दस्तावेज

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर डिजिटल लॉकर सुविधा के तहत अब 2014 से 2020 तक के दस्तावेज उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी है। अब 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी के पिछले 7 सालों के दस्तावेज जैसे अंकतालिका, प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि डिजिटल लॉकर में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे।

यानी, आरबीएसई के विद्यार्थी भी सीबीएसई की तरह इनका सुविधानुसार उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी जब चाहे अपने दस्तावेज की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व विद्यार्थी सेवा केंद्र में आवेदन करने अथवा वहां चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

बोर्ड की इस सुविधा से दस्तावेज हमेशा के लिए विद्यार्थियों के लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। वेबसाइट पर पंजीकरण: डीजी लॉकर की सुविधा में अब बोर्ड की ओर से 2014 से 2020 तक के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं।

विद्यार्थी मोबाइल एप या कम्प्यूटर के माध्यम से डिजिटल लॉकर की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड जैसे दस्तावेज भी नि:शुल्क सहेजे जा सकते हैं।

आधार कार्ड से लिंक होगा डिजिटल लॉकर, सुरक्षित रहेंगेे विद्यार्थी के दस्तावेज
यह डिजिटल लॉकर उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके लिए उन्हें अलग से आईडी भी मिलती हैं। कोई भी विद्यार्थी या व्यक्ति किसी अन्य का डिजिटल लॉकर नहीं खोल सकता।

इसमें मोबाइल एप या कंप्यूटर वेबसाइट पर उन्हें लिंक करना होगा। इसके लिए मोबाइल पर ओटीपी जनरेट होगा। इसके बाद विभिन्न चरणों को फॉलो करने से संबंधित दस्तावेज आपको उपलब्ध हो जाएगा। देश के सभी बोर्डों जैसे सीबीएसई, आइसीएसई व राज्य बोर्डों में से डिजिटल लॉकर और मार्कशीट सुविधा उपलब्ध करवाने के मामले में सीबीएसई सबसे ऊपर है।

बोर्ड बीते 4-5 साल से विद्यार्थियों को डिजिटल अंकतालिका की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सभी विद्यार्थियों का डाटा डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहता है।

घर बैठे ही दस्तावेज देख पाएंगे विद्यार्थी: डीईओ
विद्यार्थियों को इससे काफी लाभ मिलेगा। घर बैठे ही वे अपने दस्तावेज आराम से देख सकेंगे और उनके दस्तावेज सुरक्षित भी रहेंगे। ऐसा बहुत बार होता था कि बच्चे अपनी मार्कशीट आदि गुम कर देते थे। मार्कशीट वापस निकलवाने में भी समय लगता था। अब वे ऑनलाइन ही यह कार्य कर पाएंगे।
हंसराज जाजेवाल, जिला शिक्षा अधिकारी।

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