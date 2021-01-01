पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केंद्रीय प्रवर्तित योजना:हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज के लिए डॉ. अभिषेक क्वात्रा होंगे नोडल अधिकारी

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी जयपुर की ओर से प्रदेश में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के तहत स्वीकृत 15 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसमें हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए बीकानेर से पीएसएम विभाग के आचार्य डॉ. अभिषेक क्वात्रा को नोडल अधिकारी लगाया गया है। डॉ. क्वात्रा को श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज की भी जिम्मेदारी दी गई है। नोडल अधिकारी निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के लिए ड्राइंग/ डिजाइन में एनएमसी नॉमर्स के अनुसार सुझाव देने, मॉनिटरिंग करने, एलओपी/रिन्यूवल के लिए आवेदन करने एवं एनएमसी द्वारा होने वाले निरीक्षण संबंधी कार्यवाही, कार्ययोजना क्रियान्वयन के साथ केंद्र सरकार के साथ सभी प्रकार के पत्र व्यवहार और समन्वय स्थापित करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser