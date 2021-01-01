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नपा चुनाव:हनुमानगढ़ में निर्दलीयों के हाथ कमान; कांग्रेस को नोहर में स्पष्ट बहुमत, संगरिया, रावतसर और भादरा में निर्दलीय हावी

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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जिले की पांच नगरपालिकाओं के चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। चार नगरपालिकाओं में अध्यक्ष बनाने की चाबी निर्दलीयों के हाथ है। राज्य में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस को अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिले।

महज एक नगरपालिका में ही स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा को एक भी पालिका में बहुमत नहीं मिला। नोहर नगरपालिका में कांग्रेस ने 40 में से 21 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पीलीबंगा नगरपालिका में कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की है। यहां कांग्रेस ने 35 में से 17 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीतकर अध्यक्ष बनाने की चाबी अपने हाथ में ले ली।

संगरिया, रावतसर और भादरा नगरपालिका के मतदाताओं ने भाजपा-कांग्रेस को नकारते हुए निर्दलीयों को सत्ता की चाबी सौंपी है। संगरिया में 27 वार्डों में निर्दलीयों ने जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 7 और भाजपा ने मात्र 1 वार्ड में ही विजयी प्राप्त की है। रावतसर में 18 वार्डों में निर्दलीय विजयी हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 9 और भाजपा को 7 वार्डों में जीत मिली है। भादरा में 26 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी है।

कांग्रेस के हाथ 5 और भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है। माकपा ने निकाय चुनाव में खाता खोलते हुए नोहर और भादरा में एक-एक वार्ड में जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम आते ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि भले ही उन्हें एक पालिका में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत मिला है, लेकिन वे सभी पालिकाओं में अध्यक्ष बना लेंगे। भाजपा भी चार पालिकाओं में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है।

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