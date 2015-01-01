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छठ पूजा महोत्सव को लेकर संकट:नहर में मूर्तियां-पूजन सामग्री विसर्जित की तो 5 वर्ष कैद और रुपये 50 हजार जुर्माना

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेश पर जारी की गाइडलाइन

आगामी त्यौहारों दीपावली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, गणेशोत्सव आदि पर अब श्रद्धालु नदियों और जल निकायों में पूजा सामग्री, मूर्तियां, हवन सामग्री इत्यादि विसर्जित नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने विभिन्न आदेशों के जरिए इस पर पूर्णत: रोक लगा दी है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपए का जुर्माना पर्यावरण मुआवजे के भुगतान के रूप में देना होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना का भी प्रावधान लागू किया है।

कलेक्टर बोले- एनजीटी और स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे

राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने इसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर एनजीटी के 21 सितंबर 2020 और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 16 सिंतबर 2019 और 16 अक्टूबर 2020 के आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश से दीपावली के बाद छठ पूजा को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। यहां बता दें कि टाउन में कोहला नहर और जंक्शन में खुंजा नहर पर छठ पूजा महोत्सव मनाया जाता है।

इस दौरान पूर्वांचल समुदाय के लोग नहर में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वहीं नहर पर ही पूजा-अर्चना कर पूजन सामग्री आदि विसर्जित की जाती है। ऐसे में नए आदेश के बाद छठ पूजा को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। कलेक्टर का कहना है कि नोहर और हनुमानगढ़ एडीएम के अलावा सभी एसडीएम, तहसीलदार,नगर परिषद कमीश्नर और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारियों को एनजीटी और राष्ट्रीय गंगा मिशन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशों की पूर्णत पालना सुनिश्चित की जाएगी। लिहाजा आगामी त्योहारों दीपावली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, गणेशोत्सव आदि जिले में भी अब श्रद्धालु नदियों और जल निकायों में पूजा सामग्री, मूर्तियां, हवन सामग्री इत्यादि विसर्जित नहीं कर सकेंगे। कोविड 19 को देखते हुए जिले में धारा 144 लगी हुई है लिहाजा कोविड 19 गाइड लाइन की भी पालना सुनिश्चित की जाएगी।

गाइडलाइन का पालन करेंगे और अर्घ्य देने की स्वीकृति लेंगे
सार्वजनिक छठ महोत्सव समिति के संयोजक केशवपाल का कहना है कि एनजीटी की गाइडलाइन की पालना करते हुए छठ महोत्सव मनाएंगे। छठ पर्व पर नहर में कोई पूजन सामग्री या मूर्ति आदि का विसर्जन नहीं करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर से आग्रह कर नहर में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की स्वीकृति ली जाएगी।

जानिए, क्या है एनजीटी की गाइडलाइन
एनजीटी ने मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 21 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर नदियों और जल निकायों में पूजा सामग्री, मूर्तियों, हवन सामग्री, फूल इत्यादि फैंकने और विसर्जन पर पूर्णत रोक लगा दी है। आदेश की अवहेलना करने वाले पर 50 हजार का पर्यावरण मुआवजे के रूप में जुर्माना देना होगा।

वहीं पर्यावरण विभाग ने कलेक्टर को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 16 सितंबर 2019 के आदेशानुसार एक समन्वय समिति के गठन को कहा है जिसमें स्थानीय प्रशासन, गृह विभाग, नगरपालिका अधिकारी, जल निकाय के प्रभारी, स्वयं सहायता समूह इत्यादि को शामिल किया जाएगा। आदेश में कलेक्टर को सरकार के निर्देशों की पालना के लिए समग्र प्रभारी के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 16 सितंबर 2020 के आदेशों में भी नदियों और जल निकायों के किनारों पर मूर्ति, फूल, हवन सामग्री, पूजा सामग्री के विसर्जन और फेंकने पर पूर्णत रोक लगाई गई है।

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