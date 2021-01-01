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नगर पालिका चुनाव 2021:हनुमानगढ़ में निर्दलीयों के हाथ कमान, कांग्रेस को नोहर में स्पष्ट बहुमत

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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संगरिया. वार्ड 30 में मीनू गर्ग अपने समर्थकों के साथ विजय उत्सव मनाते हुए - Dainik Bhaskar
संगरिया. वार्ड 30 में मीनू गर्ग अपने समर्थकों के साथ विजय उत्सव मनाते हुए
  • संगरिया, रावतसर और भादरा में निर्दलीय हावी, पीलीबंगा में निर्दलीय के समर्थन से बनेगा बोर्ड

जिले की पांच नगरपालिकाओं के चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। चार नगरपालिकाओं में अध्यक्ष बनाने की चाबी निर्दलीयों के हाथ है। राज्य में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस को अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिले।

महज एक नगरपालिका में ही स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा को एक भी पालिका में बहुमत नहीं मिला। नोहर नगरपालिका में कांग्रेस ने 40 में से 21 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पीलीबंगा नगरपालिका में कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की है। यहां कांग्रेस ने 35 में से 17 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीतकर अध्यक्ष बनाने की चाबी अपने हाथ में ले ली।

संगरिया, रावतसर और भादरा नगरपालिका के मतदाताओं ने भाजपा-कांग्रेस को नकारते हुए निर्दलीयों को सत्ता की चाबी सौंपी है। संगरिया में 27 वार्डों में निर्दलीयों ने जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 7 और भाजपा ने मात्र 1 वार्ड में ही विजयी प्राप्त की है। रावतसर में 18 वार्डों में निर्दलीय विजयी हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 9 और भाजपा को 7 वार्डों में जीत मिली है। भादरा में 26 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी है। कांग्रेस के हाथ 5 और भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है। माकपा ने निकाय चुनाव में खाता खोलते हुए नोहर और भादरा में एक-एक वार्ड में जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम आते ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि भले ही उन्हें एक पालिका में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत मिला है, लेकिन वे सभी पालिकाओं में अध्यक्ष बना लेंगे। भाजपा भी चार पालिकाओं में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है।

भाजपा: कांग्रेस ने वार्डों का परिसीमन गलत तरीके से किया परिणाम संतोषजनक, नोहर को छोड़ सभी अध्यक्ष बनाएंगे

कांग्रेस ने बिना संगठन चुनाव लड़ा, भाजपा की तैयारी भी ज्यादा थी। फिर भी एक भी पालिका में बहुमत नहीं मिला?
कांग्रेस सरकार ने वार्डों का परिसीमन गलत तरीके से किया। ओवरऑल देखें तो भाजपा का चुनाव परिणाम संतोषजनक रहा है। अधिकांश भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं। नोहर को छोड़कर बाकी जगह हम अध्यक्ष बनाएंगे।

कौनसी पालिकाओं में भाजपा बोर्ड बना सकती है और क्या रणनीति रहेगी?
चार पालिकाओं में बोर्ड बनाएंगे। पीलीबंगा, संगरिया, रावतसर और भादरा में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। पार्षदों के साथ बैठक कर एकराय बनाने की कोशिश की जा रही है।

आप कह रहे हैं कि चार पालिकाओं में भाजपा का अध्यक्ष बनाएंगे तो नाम कब तक तय हो जाएंगे?
पार्षदों की सहमति से ही नाम तय किया जाएगा। जीतने वाले पार्षदों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कांग्रेस: पांचों पालिकाओं में पार्टी के सिंबल पर अध्यक्ष बनाएंगे, पार्टी की विचाराधारा के निर्दलीय ही जीते हैं

राज्य में कांग्रेस की सरकार है। फिर भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिले, इसकी क्या वजह मानते हैं?
कांग्रेस पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं रही है। नोहर में स्पष्ट बहुमत मिला है। भादरा में 7 टिकटें दी, जिनमें से 5 प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बाकी जगह पार्टी की विचारधारा के निर्दलीय जीते हैं। इनका समर्थन मिलेगा।

कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों का फायदा पार्टी को निकाय चुनाव में नहीं मिला, ऐसा क्यों?
कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों का फायदा सभी जगह मिला है। एक जगह स्पष्ट बहुमत मिला है और पीलीबंगा में बहुमत से एक सीट कम है। जनता ने कांग्रेस सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई है।

निर्दलीयों के समर्थन से आप अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दावेदार भी ज्यादा होंगे। एक नाम पर सहमति कैसे बनाएंगे।
विजेता पार्षदों की राय से ही एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी। सभी जगह पार्टी के सिंबल पर ही अध्यक्ष बनेंगे। साफ छवि के सभी जगह अध्यक्ष बनाए जाएंगे जो शहर में अच्छा विकास कार्य करवा सकें।

चुनौती: कई गुटों में बंटे निर्दलीय, साधने में जुटी कांग्रेस-भाजपा
नोहर को छोड़कर बाकी सभी नगरपालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की है। पांचों नगरपालिकाओं के 185 वार्डों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 59, भाजपा ने 31, निर्दलीयों ने 92 और माकपा ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। यानी भाजपा-कांग्रेस दोनों दलों ने जितने वार्ड जीते हैं उससे ज्यादा में निर्दलीय विजयी हुए हैं। कई भाजपा के समर्थित हैं तो कई कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए निर्दलीय चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा निर्दलीयों को अभी से साधने में जुट गई हैं। संगरिया, रावतसर, भादरा नगरपालिका में निर्दलीयों ने अपने दम पर बहुमत के लायक जीत हासिल कर ली है, लेकिन कई गुटों में बंटे हुए हैं। इसलिए दोनों पार्टियां भी अपने-अपने बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ कर रही है।

अध्यक्ष के लिए कल 3 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन
नगर पालिका चुनावों के तहत पार्षद के नतीजे आने के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को लोक सूचना जारी होगी। मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे से अपरान्ह तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 3 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी को अपरान्ह तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापसी के बाद इसी दिन चुनाव चिन्हों का आबंटन किया जाएगा। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से अपरान्ह दो बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। उपाध्यक्ष का चुनाव 8 फरवरी को होगा।

इनकी रही खूब चर्चा
पीलीबंगा में 1 परिवार के तीन सदस्य हारे संगरिया में 2 परिवारों में 3-3 सदस्य जीते
पीलीबंगा में पूर्व पालिकाध्यक्ष सुभाष गोदारा के परिवार में कांग्रेस ने 3 टिकटें दी थी और तीनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। सुभाष गोदारा की पत्नी पूर्व पालिकाध्यक्ष शकीला गोदारा, बेटा अमन और भतीजा महेंद्र हार गए। संगरिया में एडवोकेट लखन करवा, उनकी पत्नी अनिता, मां सुनीता, वार्ड 27 से अनिल भोभिया, वार्ड 28 से उनकी पत्नी संतोष और वार्ड 32 से अनिल भोभिया के बहनोई विजेंद्र कस्वां विजयी हुए।

ये दिग्गज हारे-जीते
रावतसर में पूर्व पालिकाध्यक्ष ताराचंद ढालिया, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल के पौत्र संजय, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल की पुत्र वधू गीता देवी, नोहर में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष श्रीराम व्यास और उनकी पत्नी मोहनी देवी, संगरिया में किसान नेता प्रो. ओम जांगू, वार्ड 35 से सुखराज सिंह सलवारा, पूर्व पालिकाध्यक्ष हेमराज जैन चुनाव हार गए। संगरिया में पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल, भादरा नगरपालिका के पूर्व पालिकाध्यक्ष हाजी दाउद खां कुरैशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष दयानंद खोखेवाला, मदरसा बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मेहरु निशा टाक की सास एवं पूर्व पालिकाध्यक्ष मंजूर अली की पत्नी खातून ने जीत दर्ज की है।

जीत के अंतर से नोटा को मिले ज्यादा वोट
नोहर नगरपालिका वार्ड नं. 33 में शबनम ने निर्दलीय प्रत्याशी शहनाज को 2 और रावतसर के वार्ड 19 में सुखराम छिंपा ने अशरफ को 2 वोट से हराया, जबकि इन वार्डों में नोटा को 3-3 वोट मिले।

निर्दलीय को नोटा के बराबर 2 ही वोट मिले
रावतसर नगरपालिका के वार्ड 27 से निर्दलीय प्रत्याशी कौशल सिंह को महज 2 वोट ही मिले। यहां 2 मतदाताओं ने ही नोटा को वाट दिए।

भाग्यवान: ये तीसरी और चौथी बार पार्षद​​​​​​​
संगरिया पालिका के वार्ड 17 से हंसराज वर्मा तीसरी बार पार्षद बने हैं। वार्ड 15 से हेमराज गोदारा चौथी बार पार्षद बने हैं। जैन एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

रिपोर्ट कार्ड; चाचाण, गोठवाल मजबूत शबनम, शाहपीनी, मटोरिया पिछड़े
नगरपालिका चुनाव में नोहर के कांग्रेस विधायक अमित चाचाण और पीलीबंगा में विधानसभा चुनाव लड़ चुके विनोद गोठवाल मजबूत हुए हैं। नोहर में चाचाण और पीलीबंगा में गोठवाल ने रणनीति के तहत टिकटें वितरित की। नोहर में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और पीलीबंगा में कांग्रेस बहुमत से महज एक सीट दूर रही। संगरिया में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यहां भाजपा विधायक गुरदीप शाहपीनी और कांग्रेस की प्रत्याशी रही शबनम गोदारा पार्टी को अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं दिला पाए। नोहर में भाजपा के सिंबल पर 7 प्रत्याशी चुनाव लड़े, जिनमें से मात्र 2 में ही जीत दर्ज की। यहां पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया पिछड़ गए। रावतसर में पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल और पूर्व विधायक आदराम मेघवाल का भी प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

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