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निर्देश:चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आचार संहिता की पालना कराने के निर्देश

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति के प्रथम चरण के चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने संबंधित चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की। जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को समय रहते समस्त कार्य त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने चुनावी आचार संहिता की कड़ाई से पालना के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को आदेश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी को प्रशिक्षण केंद्रों पर पानी, साफ-सफाई, शौचालय आदि समस्त व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण केंद्रों पर अग्निशमन व अन्य सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करने के आदेश दिए।

चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण स्थल पर अतिरिक्त मेडिकल टीम भेजने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताते हुए उपस्थित प्रभारी अधिकारियों को चुनाव के दौरान अपने और साथ काम करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात कही। उन्होंने चुनाव के हर स्तर पर कोविड-19 संबंधी निर्देशों की पालना तथा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे बैग में कोविड बचाव संबंधी प्रर्याप्त सामग्री की पूर्ति करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पोलिंग बूथ पर विशेष योग्यजन के लिए पोलिंग बूथ पर रैंप और व्हील चेयर की समुचित व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है।

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