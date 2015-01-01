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कोविड:जंक्शन के वार्ड 17 में निकाली कोविड जागरुकता रैली

हनुमानगढ़4 घंटे पहले
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नगरपरिषद की ओर से शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड 17 परशुराम वाटिका के पास कोविड जागरुकता रैली निकाली गई। इसमें लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए प्रेरित किया। आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री के तहत अभियान जारी है। इसमें लोगों को समझाइश के साथ ही मास्क वितरित किए जा रहे हैं। एक्सईएन सुभाष बंसल ने बताया कि सामाजिक संस्थाएं भी इस अभियान में

सहयोग कर रही हैं। लोगों को मास्क पहनाए जा रहे हैं। वहीं सरकार के निर्देश पर मास्क पहनाते की फोटो एप पर अपलोड की जा रही है। लोग कोरोना से बचाव के प्रति सतर्क रहें इसलिए परिषद कर्मी शहर में जागरुकता अभियान में जुटे हुए हैं। रैली के दौरान स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी एवं जगदीश सिराव आदि कर्मचारी मौजूद थे।

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