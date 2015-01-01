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पंचायतराज चुनाव:प्रमुख पद एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित, इसलिए 94 में से 55 महिलाएं मैदान में, 39 पुरुष लड़ रहे चुनाव

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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  • अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित जोन में भी भाजपा-कांग्रेस ने महिलाओं को बनाया प्रत्याशी

जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण के चुनाव 23 नवंबर को होंगे। परिषद के सभी 29 जोन में कुल 94 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 55 महिलाएं हैं। जिला प्रमुख पद एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित जोन में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने भी एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित जोन के अलावा एससी वर्ग के लिए आरक्षित जोन में भी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी प्रमुख पद पर कब्जे के लिए जी-जान से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि महिला प्रत्याशियों के जरिए

महिला वाटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। जनसभाओं में पार्टियों के पदाधिकारी भाषणों में कहते सुने जा सकते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि ही महिलाओं की समस्याएं ज्यादा समझ सकती हैं। ऐसे में सभी अपने-अपने प्रत्याशियों को समर्थन की अपील कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जोन में महिलाएं मैदान में उतारने से चुनावी मुकाबला भी रोचक हो गया है। कई महिलाएं अपने पीहर में भी चुनाव लड़ रही है। प्रचार के दौरान वे वोट के रूप में आशीर्वाद मांगते देखी जा सकती हैं।

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