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कृषि प्रधान:मनीष धारणियां ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर विकास कार्यों को बढ़ावा देने का आग्रह किया

हनुमानगढ़4 घंटे पहले
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कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश महासचिव मनीष धारणियां ने शुक्रवार को जयपुर में राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात कर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाकर निस्तारण की अपील की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि दोनों जिलों के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रशासन पूरे प्रदेश के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। कृषि प्रधान जिले होने के कारण विकास कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

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