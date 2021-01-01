पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अच्छी खबर:मोनिका ने नेशनल कुश्ती में जीता सिल्वर मेडल

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आगरा में चल रही नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में रविवार को भादरा निवासी मोनिका श्योराण ने सिल्वर मैडल जीता है। ख़ास बात यह है कि मोनिका जूनियर केटेगरी की प्लेयर है लेकिन उसने यह मैडल सीनियर वर्ग में खेल कर हासिल किया है।

जिला कुश्ती संघ के विजय सिंह ने बताया कि मोनिका ने यह मेडल जीत कर हनुमानगढ़ के साथ राजस्थान का भी नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इससे पहले मोनिका विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 4 कांस्य पदक जीत चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser