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नगर परिषद:15 फरवरी से पहले होगी नप की बजट बैठक, प्रस्ताव तैयार करने में जुटे लेखाकर्मी

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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नगरपरिषद की बजट बैठक 15 फरवरी से पहले होगी। इसमें शहर विकास से संबंधित बजट प्रारुप तय करने के साथ ही परिषद की आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करने में लेखा शाखा के कर्मी जुटे हुए हैं। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि नगरपरिषद के वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट के लिए तैयारी शुरू हो गई है।

परिषद के लेखा शाखा के अधिकारी-कर्मचारी बजट तैयार करने में जुट गए हैं। बैठक 15 फरवरी से पहले बुलाने के लिए आयुक्त और कर्मचारियों से सभापति ने चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में मूलभूत सुविधाओं में विस्तार, सफाई कार्यों व संसाधनों में बढ़ोतरी, परिषद की आय बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा सकता है।

नगरपरिषद का वर्ष 2020-21 का पारित बजट 362 करोड़ रुपए का था। इसमें भूमि नीलामी का लक्ष्य के अनुरुप अब तक करीब 48 करोड़ रुपए के भूखंड बेचे जा चुके हैं। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट में भूमि नीलामी से आय का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 15 से 20 करोड़ रुपए अधिक हो सकता है।

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