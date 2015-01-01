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जुर्माना:ध्यान दें, पटाखे बेचने पर 10 हजार रु. और चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गृह विभाग के आदेशों की पालना में जिले में पटाखा बिक्री एवं चलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश गुरूवार को जारी किए जो 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। इसमें सभी एसडीएम, तहसीलदार व विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में फिल्ड कर्मचारियों के माध्यम से उक्त प्रतिबंधित आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों में श्वसन क्रिया प्रभावित होती है इसलिए यह आवश्यक है कि वायुमंडल प्रदूषण रहित हो। चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों से रिपोर्ट अनुसार पटाखों के चलने से होने वाले प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की आशंका रहती है तथा प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। पटाखों के धुआं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

पड़ता है लिहाजा पटाखों की बिक्री और उनके चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करते हुए पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए और पटाखे चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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