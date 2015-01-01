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पूजन की परंपरा:समय के साथ कम्प्यूटर में रखने लगे लेखा-जोखा लेकिन खाता-बही पूजन की परंपरा अब भी कायम

चारणवासी3 घंटे पहले
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  • खाता-बही पूजन पर नहीं चढ़ा आधुनिकता का रंग, विधि-विधान से करते हैं पूजा

आधुनिक युग में आए बदलाव और भागदौड़ की जिंदगी में व्यापारियों ने व्यवसाय का लेखा-जोखा कंप्यूटर में रखना शुरू कर दिया, लेकिन बहियों के धार्मिक पूजन की परंपरा भी कायम रखे हुए हैं। समय की कमी के कारण शहरों के साथ-साथ गांव के छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों तक अपने व्यवसाय का लेखा-जोखा कंप्यूटर में रखना शुरू कर दिया हैं।

इस कारण खाता बही का प्रचलन कम जरूर हुआ है, लेकिन व्यापारियों की बही खातों के प्रति धार्मिक परंपरा में बदलाव नहीं आया। चाहे लेखा-जोखा कंप्यूटर में रखते होंगे, लेकिन हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दीवाली की शाम व्यापारी मां लक्ष्मी व बही की पूजा-अर्चना अवश्य करते हैं। कई व्यापारी दीपावली की बही पूजा-अर्चना कर नए वर्ष के व्यवसाय की शुरूआत करते हैं।

इसलिए हर व्यापारी के पास बही आस्था के रूप में रह गई है। साल भर व्यापारी कंप्यूटर की मदद से व्यवसाय करता है अाैर दीपावली पूजन में बही को शामिल करते हैं। दुकानदार राजेश कुमार, मांगीलाल वर्मा, प्रभूदयाल इत्यादि ने बताया कि कंप्यूटर में लेखा-जोखा रिकॉर्ड होने के कारण उन्हें बही खाता संभालकर नहीं रखने पड़ते अाैर ग्राहक के पूछने पर खाता की जानकारी एक क्लिक के साथ मिल जाती हैं। इससे

दुकानदार अाैर ग्राहक का समय बचता है। बही विक्रेता लादूराम ने बताया कि युवा पीढ़ी द्वारा बहियों की खरीददारी नाममात्र ही की जा रही हैं। कंप्यूटर युग के कारण बही का व्यवसाय आधा रह गया। हालांकि बुजुर्ग व्यापारी अब भी बही को ही तवज्जाे देते हैं।

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