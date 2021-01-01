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विदाई:रोगी को बेहतर इलाज के साथ संतुष्टि के लिए करेंगे साझा प्रयास: पीएमओ डॉ. सैनी

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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  • सेवानिवृत्ति पर पूर्व पीएमओ शर्मा और डॉ. रोहिल्ला को अस्पताल स्टाफ ने दी विदाई, पुष्पवर्षा कर घर तक छोड़कर आए

किसी भी संस्था के प्रति सकारात्मक सोच और टीम भावना से की गई मेहनत ही उसको शीर्ष तक पहुंचाती है। संस्थाएं कायम रहती हैं लेकिन प्रभारी बदलते रहते हैं। ऐसे में जिस तरह अस्पताल स्टाफ ने मुझे सहयोग दिया उसी तरह नए पीएमओ के साथ भी मिल-जुलकर कार्य करते हुए हर रोगी को राहत मिले इसके लिए प्रयासरत् रहें।

यह बात सेवानिवृत पीएमओ डॉ. एमपी शर्मा ने रविवार को अस्पताल स्टाफ की ओर से आयोजित विदाई समारोह में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दिमाग से नहीं दिल से काम किया। पीएमओ बनने के बाद परिवार को जितना समय नहीं दिया उससे अधिक अस्पताल को दिया। यह सब उनके परिवार के हौसले और स्टाफ के साथ समन्वय से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि राजनीति के प्रति आकर्षित रहा हूं। ऐसे में खुली आंखों से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए राजनीति में जाने का सपना है।

पीएमओ डॉ. दीपकमित्र सैनी ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाले लोगों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। विधायक चौ. विनोद कुमार किसी दूसरे डॉक्टर को भी पीएमओ बना सकते थे लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है जिसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। मेडिकल कॉलेज के अनुरुप जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अस्पताल में आने वाले रोगी और उनके परिजन व्यवस्था से संतुष्ट हो इसके लिए सभी मिल-जुलकर कार्य करेंगे। उन्होंने सेवानिवृत हुए दोनों डॉक्टर्स की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुभव साझा किए।

पूर्व पीएमओ डॉ. एचपी रोहिल्ला ने कहा कि सेवाकाल में स्टाफ ने जो सहयोग दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर सेवानिवृत डॉ. एमपी शर्मा और एचपी रोहिल्ला को स्टाफ की ओर से सम्मान प्रतीक और उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में बार संघ अध्यक्ष मनजिंद्र सिंह लेघा, आईएमए अध्यक्ष डॉ. निशांत बत्तरा, उपनियंत्रक डॉ. गौरीशंकर, डॉ. शंकर सोनी, वेदपाल बिजारणियां, हरीओम बंसल, अमृतपाल सिंह, राजविंद्र कौर, ओटी इंचार्ज डॉ. डीसी खत्री, जगन अरोड़ा, नर्सिंग अधीक्षक सुनील बहल, संतलाल छींपा, राकेश बिश्नोई, फार्मासिस्ट नीरज कौशल, सन्नी ग्रोवर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अस्पताल स्टाफ ने दोनों डॉक्टर्स पर पुष्पवर्षा कर घर तक छोड़ कर आए। इस दौरान महिला नर्सेज भावुक हो गईं।

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