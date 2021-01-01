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निशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर:विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब आज लगाएगा शिविर

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब हनुमानगढ़ जंक्शन के चावला नर्सिंग होम में निशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन करेगा। क्लब अध्यक्ष केएल गर्ग ने बताया कि 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के डॉ. निखिल मेहता शिविर में अपनी सेवाएं देगे।

क्लब सचिव हेमंत गोयल ने बताया कि असामान्य रहन-सहन तथा खान-पान की वजह से यह कैंसर जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। प्रोजेक्ट चेयरमैन बीके चावला ने बताया कि आमजन को जागरूक करने व उनके इलाज के लिये डाॅ. निखिल मेहता प्रत्येक माह के पहले शनिवार को चावला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देगे।

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