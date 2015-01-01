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कोरोना जांच:जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब शुरू, अब यहीं पर हो सकेगी जांच, 24 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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  • 1 बैच में 96 सैंपल की होगी कोरोना जांच, पहले ही दिन 150 सैंपल से अधिक की जांच की गई, राहत: अब बीकानेर मेडिकल कॉलेज नहीं भेजने पड़ेंगे सैंपल

जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेस चेन रिएक्शन) टेस्ट लैब गुरुवार को शुरू हो गई। लैब में पहले दिन 150 से अधिक सैम्पलों की जांच की गई। ऐसे में अब कोरोना जांच अब यहीं पर होने से 24 घंटे में रिपोर्ट मिल सकेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक आईसीएमआर (इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ) की ओर से लैब की आईडी जनरेट हो गई है।

इससे पहले ट्रायल भी सफल रहा जिसके बाद लैब पूरी तरह से फंक्शनल हो गई है। एक बैच में एक आरटीपीसीआर मशीन से 96 सैंपल की जांच हो सकेगी हालांकि यहां पर 2 मशीनें लगाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक सैंपल आरटीपीसीआर लैब में लगने के बाद रिपोर्ट आने में करीब पौने दो घंटे का समय लगता है जिससे 24 घंटे में 1 हजार से अधिक सैंपलों की जांच हो सकती है। पीएमओ डॉ. एमपी शर्मा का कहना है कि आरटीपीसीआर लैब को चालू कर दिया गया है। लैब के अंदर कोई सैंपल नहीं लिया जाएगा, जिलेभर से सैंपल यहां पहुंचेंगे। लैब के अंदर सिर्फ ड्यूटीरत कर्मचारियों की ही इंट्री होगी बाकी चाहे कोई स्वास्थ्य कर्मी ही क्यों न हो उसकी इंट्री पर भी बैन होगा।

40 नए पॉजिटिव रोगी मिले, जंक्शन में एक न्यायिक अधिकारी संक्रमित
10 नवम्बर को लिए गए सैम्पल की गुरुवार को आई रिपोर्ट में 40 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। इसमें जंक्शन के सिविल लाइन में एक न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं जिला अस्पताल में एक और डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया। टाउन में गली नम्बर 3 पूर्ण नगर, सेक्टर 3 वार्ड 29, वार्ड 14, टाउन सुभाष चौक के पास, वार्ड 18 गीता भवन गली, जंक्शन एसपी आवास के पास 1, सिविल लाइन में न्यायिक अधिकारी, टाउन वार्ड 43 संस्कृत स्कूल के पास, वार्ड 43 अग्रवाल कॉलोनी, रावतसर के गांव सिरासर, एसबीआई पीलीबंगा, वार्ड 7 पीलीबंगा, गांव गुरुसर, वार्ड 5 भेरूसरी,वार्ड 29 टाउन, शास्त्री नगर के पास, गांव खाराखेड़ा 5 केचएचआर ढाणी, 7 एमकेएस ढाणी, गांव बशीर 9 एमकेएस ढाणी, संगरिया वार्ड 23, मीरा कॉलोनी, वार्ड 11, वार्ड 21 में 1-1 नया रोगी मिला। वहीं गांव बशीर के चक 1 डीपीएम, मिर्जावाली मेर, नई आबादी में 2, वार्ड 24 रेलवे फाटक के पास 3, भादरा के गांव कलाना में 4, गांव कुलचंद्र में 2 नए रोगी मिले। वहीं 9 रोगियों की रिपीट सैम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

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