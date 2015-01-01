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ऑनलाइन कक्षाएं:स्कूल लॉक पढ़ाई डाउन,फीस कटौती का विरोध, जिले के 1 हजार से अधिक निजी स्कूलों पर तालाबंदी

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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  • अब ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं लगेंगी पांच लाख विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा

निजी स्कूलों, सरकार एवं अभिभावकों की फीस के मुद्दे को लेकर पिछले 8 महीनों से चल रही रस्साकशी अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार से जिले भर के 1 हजार से ज्यादा निजी स्कूल फीस कटौती के आदेश के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद रहे। इस दौरान शिक्षक समेत अन्य स्टाफ भी स्कूल नहीं पहुंचे। यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद कर दी गईं।

शिक्षक संघ के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं बंद होने से विभिन्न कक्षाओं के 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मानें तो सरकार ना तो फीस के मुद्दे पर राहत दे रही है और ना ही आरटीई व आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर रही है। बिना फीस के स्कूल चलाना और स्टाफ की सैलरी देना मुश्किल है।

आरटीई का भुगतान नहीं मिलने और 8 माह से फीस का एक भी पैसा नहीं आने के कारण कई प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। वहीं अब ऑनलाइन कक्षाएं बंद होने के बाद अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। विद्यार्थियों के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक हैं। ऐसे समय में अगर पढ़ाई नहीं करवाई गई तो रिजल्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

लॉकडाउन के बाद जिले भर में 25 हजार से अधिक कर्मी हुए बेरोजगार: जिले भर में छोटी-बड़ी मिलकर करीब 1 हजार से अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं। फीस के अभाव में वर्तमान में इनमें कार्यरत आधे से ज्यादा स्टाफ की छंटनी कर दी गई। ऐसे में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इनमें शिक्षक, क्लर्क, बस ड्राईवर, कंडक्टर, चतुर्थ श्रेणी, सफाई-कर्मी शामिल हैं।

शिक्षकों ने बिना वेतन पढ़ाने से इंकार किया, : निजी स्कूल संचालकों के अनुसार वे पिछले 8 महीनों से जैसे तैसे स्टाफ को आश्वासन देकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे थे। लेकिन, अब स्कूलों की आर्थिक स्थिति इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वे अपने स्टाफ को आधी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि तंग आकर स्टाफ के कर्मचारियों ने भी बिना वेतन काम करने से मना कर दिया है।

मजबूरी में लेना पड़ रहा है स्कूल बंद करने का निर्णय- संस्थापक, एसआरएस
एसआरएस संस्थान के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय मजबूरी में लेना पड़ रहा है। संचालक नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो। सरकार को छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही कि बिना फीस के शिक्षकों एवं स्टाफ को वेतन नहीं दिया जा सकता है। स्कूल खोलने ओर फीस के मुद्दे पर सरकार शुरू से ही दोगली नीति अपना रही है। सरकार ही बताए कि हम बिना फीस लिए स्कूल कैसे चलाएं। इतना ही है तो सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे और स्कूलों को पैसा दे, फिर हम अभिभावकों से एक रुपया तक नहीं मांगेंगे।

ये हैं मुख्य मांगें
आरटीई राशि का भुगतान दीपावली से पहले करवाने
फीस के मामले में राहत देने, हाल ही में फीस कटौती के आदेश वापस लेने
स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बना कर क्रमवार स्कूल खोलने
निजी स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए

n आरटीई राशि का भुगतान दीपावली से पहले करवाने
n फीस के मामले में राहत देने, हाल ही में फीस कटौती के आदेश वापस लेने
n स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बना कर क्रमवार स्कूल खोलने
n निजी स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए

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