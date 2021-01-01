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चोरी:टाउन के लक्ष्मीनारायण मंदिर से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार तीसरे आरोपी की तलाश, बोले- नशापूर्ति के लिए की चोरी

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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टाउन धानमंडी स्थित पंचमुखी श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर से सात दिन पहले चोरी मामले में पुलिस ने बुधवार को दो चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूलते हुए बताया कि चिट्‌टे की लत ने चोर बना दिया। नशे की पूर्ति के लिए घर से रुपए नहीं मिलने पर चोरी करने लग गए। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी।

सीआई लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि गत 28 जनवरी को लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी विपिन बिहारी ने मामला दर्ज कराया था कि अज्ञात चोर 27 जनवरी की रात्रि को मंदिर के कैंची गेट का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर से दानपात्रों में जमा करीब 40-50 हजार रुपए नकदी चुरा ले गए।

मामले की जांच एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत को सौंपी गई। वहीं थानास्तर पर टीम गठित मंदिरों में बढ़ चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस पर टीम ने तकनीकी आधार पर तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्धों को राउंडअप कर पूछताछ की। इसमें सचिन(20) पुत्र बुधराम वाल्मिकी एवं मंगत(21) पुत्र शंकरलाल वाल्मिकी निवासी वार्ड 40 , प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार किया जबकि तीसरा आरोपी साहिल खांन उर्फ मुल्ला पुत्र मुमताज अली निवासी वार्ड 40 , प्रेमनगर टाउन फरार है।

आरोपियों से पूछताछ कर चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में एएसआई कृष्ण कुमार, हैड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग, नरेश कुमार, आसूचना अधिकारी राकेश रमाणा, कांस्टेबल सुरेश कुमार आदि शामिल थे।

आरोपी बोले- 5-5 हजार रुपए की वह स्मैक पी गए, 20 हजार रुपए फरार आरोपी ले गया: आरोपियों ने प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में बताया कि लक्ष्मीनारायण मंदिर में चोरी के दौरान दानपात्रों से चुराई 30 हजार रुपए की चढ़ावा राशि तीनों ने आपस में बांट ली थी। इसमें 20 हजार रुपए तीसरा फरार आरोपी साहिल ले गया जबकि 5-5 हजार रुपए उन दोनों को मिले थे जिसकी वह स्मैक (चिट्‌टा) लेकर नशे की पूर्ति की। आरोपियों ने किन लोगों से नशा खरीदा इसकी भी पड़ताल की जा रही है।

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