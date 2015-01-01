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स्पेशल ट्रेनें:नोहर और सिद्धमुख स्टेशनों पर 2 मिनट ठहराव करेगी स्पेशल ट्रेनें

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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कांस्टेबल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए श्रीगंगानगर-जयपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल रेलसेवा का नोहर व सिद्धमुख स्टेशनों पर 2 मिनट का ठहराव होगा। रेलवे प्रशासन ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर-जयपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल रेलसेवा का नोहर व सिद्धमुख स्टेशनों पर 2 मिनट का ठहराव घोषित किया है। इसमें गाडी संख्या 04753, श्रीगंगानगर-जयपुर स्पेशल रेलसेवा 6, 7 व 8 नवंबर

को नोहर स्टेशन पर 23.25 बजे आगमन एवं 23.27 बजे प्रस्थान तथा सिद्धमुख स्टेशन पर 00.22 बजे आगमन एवं 00.24 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04754, जयपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल रेलसेवा भी तीनों दिनों में सिद्धमुख स्टेशन पर 1.47 बजे आगमन एवं 01.49 बजे प्रस्थान तथा नोहर स्टेशन पर 02.51 बजे आगमन एवं 02.53 बजे प्रस्थान करेगी।

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