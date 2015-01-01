पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टाइगर फोर्स:श्रीओम बन्ना टाइगर फोर्स की अनूठी पहल, जन्मदिन पर बांटे कंबल

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

श्रीओम बन्ना टाइगर फोर्स ने अनूठी पहल शुरू करते हुए जिले में कई जगहों पर कंबलों का वितरण किया। श्रीओम बन्ना टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप, मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ने बताया कि टाइगर फोर्स की ओर से बच्चों के जन्म दिन पर अनूठी पहल की है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ के भांजे विशाल के जन्मदिन पर आश्रमों में कंबल बांटे गए हैं।

उन्होंने बताया कि संगरिया और मक्कासर के एकलव्य आश्रम सहित विभिन्न आश्रमों में बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी शादी की सालगिरह और बच्चों के बर्थडे आश्रम में ही मनाए जाएंगे। कस्बे के वार्ड 24 में बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने के लिए खोली गई संस्था झांसी की रानी लक्ष्मी बाई सेवा समिति’ व महिला अनाथ आश्रम में ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ के पदाधिकारी विजिट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए आश्रम में रह रही महिलाओं को गर्म कंबल भेंट किए। सचिव जगतार नुकेरां ने बताया कि आश्रम का उद्देश्य बेसहारा, असहाय माताओं-बहनों को आश्रय देना व उनकी सार- संभाल करना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें