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कार्रवाई:रियायती दर पर दी थी भूमि, अब वाणिज्यिक उपयोग में ले रहे, शहर की 20 से अधिक संस्थाओं को नोटिस

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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  • डीएलबी के निर्देश पर परिषद टीम ने जंक्शन-टाउन में किया सर्वे, आबंटन निरस्त करने की चेतावनी

निशुल्क और रियायती दरों पर भूमि आबंटन कराने के बाद सामुदायिक केंद्र और धर्मशाला आदि के लिए दी गई भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने वाली संस्थाओं पर अब कार्रवाई होगी। इसके लिए परिषद ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत टाउन-जंक्शन की 20 से अधिक संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। इन संस्थाओं को आबंटित भूमि का रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही मौके पर किए गए निर्माण का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

कराने वाली संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नगरपरिषद हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में प्रयोजन के अनुरुप निर्माण नहीं करने वाली संस्थाओं के आबंटन निरस्त करने का निर्णय ले चुकी है। इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जिनको सालों पहले आवंटित करोड़ों रुपए की भूमि पर न तो प्रयोजन के अनुरूप अस्पताल बना और न ही स्कूल और धर्मशालाएं बनी हैं। हालत यह है कि जब कुछ संस्थाओं की तरफ से महज चारदीवारी कर निर्माण बीच में छोड़ दिया गया।

डीएलबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भौतिक सत्यापन के बाद जिन संस्थाओं को नोटिस दिए जा रहे हैं उसमें जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित कराई गई अगर उसका गलत उपयोग मिलता है तो आबंटन निरस्त कर परिषद कब्जा वापस ले सकेगी।

पड़ताल: किसी ने सामुदायिक भवन की जगह बनाई दुकानें तो किसी ने निर्माण ही नहीं किया

शहर में अस्पताल, धर्मशाला और शैक्षणिक कार्य के लिए भूमि आबंटित कराने के बाद संबंधित संस्थाएं प्रयोजन शर्तों की अनदेखी कर रही हैं। हैरानी की बात है कि किसी संस्था ने सामुदायिक भवन के लिए आबंटित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग करते हुए दुकानें बना लीं तो किसी ने निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण ही नहीं किया। इसमें कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बड़े दावे कर निशुल्क और रियायती दरों पर बेशकीमती भूमि आबंटित कराई थी।

15 दिन के बाद संतोषजनक जवाब नहीं होने पर होगी भूमि पुनर्ग्रहण
डीएलबी की ओर से गत 4 दिसंबर को जारी आदेश की पालना में नगरपरिषद की ओर से संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें आबंटित भूमि जिस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई थी उसका शर्तों के अनुरुप उपयोग नहीं होने पर भूमि आबंटन नीति 2015 के तहत आबंटन निरस्त करने का प्रावधान है। संबंधित संस्थाओं को जारी नोटिस में 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भूखंड आबंटन को निरस्त कर बिना किसी मुआवजा के पुनर्ग्रहण करने की चेतावनी दी गई है।

आयुक्त: चिह्नित संस्थाओं को दिए नोटिस, प्रयोजन शर्तों की उल्लंघना पर आबंटन निरस्त करने का प्रावधान

नगरपरिषद आयुक्त पूजा शर्मा का कहना है कि भूमि आंवटन के बाद प्रयोजन शर्तों के अनुरूप निर्माण नहीं करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसमें शहर में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूमि पर सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की गई है या नहीं इसके लिए परिषद टीम ने सर्वे किया। इसमें चिन्हित संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

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