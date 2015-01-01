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टाउन-जंक्शन:ट्रांसफार्मर की खराबी से बंद हुई टाउन-जंक्शन रोड की लाइटें, सभापति ने डेढ़ घंटा खड़े रहकर दुरुस्त करवाया

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
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टाउन-जंक्शन रोड पर डिस्कॉम के ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबी से शुक्रवार शाम को नई एलईडी लाइटें बंद होने से अंधेरा पसर गया। इस पर सभापति गणेशराज बंसल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डिस्कॉम अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफार्मर ठीक कराने को कहा। इस पर सभापति डेढ़ घंटे तक मौके पर ही खड़े रहे। एक्सईएन सुभाष बंसल, पार्षद सुमित रिणवा को भी मौके पर बुला लिया और ट्रांसफार्मर दुरुस्त करा लाइटों से रोशनी व्यवस्था बहाल करवाई। यहां बता दें कि परिषद की ओर से 70 लाख रुपए की लागत से टाउन-जंक्शन रोड पर नए पोल और लाइटें लगाई गई हैं।

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