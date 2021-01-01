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धोखाधड़ी:कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से लोन उठाने के 3 वर्ष पुराने मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़2 घंटे पहले
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कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से लोन उठाने के तीन वर्ष पुराने मामले में जंक्शन पुलिस ने बुधवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश कुमार पुत्र रूपनारायण निवासी वार्ड 14 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर से पूछताछ की जा रही है। उसने बैंक में किसी दूसरे व्यक्ति की गलत तरीके से पहचान कर धोखाधड़ी में भागीदारी निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सीआई नरेश गेरा ने बताया कि गत 19 मई 2017 को गांव उमेवाला की रहने वाली भूरी देवी ने मामला दर्ज कराया था कि उसके पति के नाम की चक 4 यूएमडब्लयू व चक 6 यूएमडब्लयू की कृषि भूमि पर मक्खन सिंह एवं बैंक कर्मचारियों ने मिलीभगत कर एक्सिस बैंक जंक्शन व इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर से जनवरी 2017 में ऋण उठा लिया।

ऋण की राशि अपने सहयोगी प्यार सिंह, वीरपाल कौर, श्यामसुंदर नाई वगैरह के खातों में डलवा रुपए हड़प लिए। भूरी देवी का पति चलने-फिरने में असमर्थ होने के कारण चारपाई पर होने के बावजूद आरोपी मुकेश ने किसी दूसरे की उसके रुप में पहचान की थी। इस मामले में आरोपी मक्खन सिंह व प्रेम भादू को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित है।

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