पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आवेदन:राजकीय नेहरु मैमोरियल कॉलेज में तीन नए कोर्स 3 दिसंबर से होंगे शुरू, आज से आवेदन

हनुमानगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजकीय नेहरु मैमोरियल कॉलेज में नियमित छात्रों के लिए कौशल विकास के लिए कृषि कौशल एवं जैविक खेती, बेसिक आईटी कौशल और डाटा एंट्री के नए कोर्स 3 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉ. एनएस भांभू ने बताया कि फिलहाल के लिए ऑनलाइन संचालित होंगे। 21 से 30 नवंबर से यह आवेदन प्रक्रिया चलेगी।

जिसमें इन कोर्स को करवाने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को 100 रुपए पंजीयन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। नवाचार उद्यमिता और कौशल विकास प्रकोष्ठ संयोजक सुभाष चंद्र सोनी ने बताया कि इन कोर्स को सिर्फ कॉलेज के नियमित विद्यार्थी ही कर सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रथम चरण में प्रत्येक कोर्स के लिए 30 सीट ही निर्धारित की गई हैं। दो माह के इस कोर्स को पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विद्यार्थी 9887089362 पर संपर्क कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें