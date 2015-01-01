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सैंपल:शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: दूध के सैंपल जांच में सही मिले, मावा के सैंपल लैब भेजे

हनुमानगढ़5 घंटे पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को जंक्शन में तीन दुकानों एवं बाइक सवार दूध वालों से दूध के सैंपल लिए गए। डीएसओ ने बताया कि हरी दूध डेयरी एवं गुरुनानक स्वीट हाउस से दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए गए जोकि जांच में सही पाए गए। वहीं दीपक डेयरी और गुरुनानक स्वीट हाउस से मावा के सैंपल लिए गए। निरीक्षण के दौरान बाइक सवार दूध वाले बलवंत सिंह व करीम खान से दूध का मौके पर ही सैंपल लिया गया। इसमें दूध के हाइड्रोजन, परॉक्साइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, यूरिया व न्यूटलाइजर टेस्ट किए गए जोकि निगेटिव पाए गए। इस तरह से दूध की गुणवत्ता सही पाई गई।

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