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टीकाकरण:पशुओं के मुंहपका तथा खुरपका टीकाकरण का काम हुआ पूरा

लिखमीसर3 घंटे पहले
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गांव में पालतू पशुओं के मुंहपका तथा खुरपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण का काम बुधवार को पूरा हो गया। राजकीय पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र कुलड़िया ने बताया की पशुधन सहायक रमेश चालिया तथा मनोहरलाल कालवा ने गांव में पशुपालकों के घर- घर जाकर प्रत्येक पशु के इन रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए । कुलड़िया ने बताया कि इससे पालतू पशुओं में आने वाले इन रोगों से काफी हद तक

बचाव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जिन पशुपालकों ने यह टीकाकरण नहीं करवाया है या किसी कारणवश वंचित रह गए हैं तो वे राजकीय पशु चिकित्सालय में सूचना दे सकते है, तथा पशुओं का टीकाकरण करवा सकते है। उन्होंने बताया कि आगामी चरण में खरलिया तथा लखासर पंचायत के गांव चकों तथा ढाणियों में पालतू पशुओं के टीके लगाए जाएंगे।

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