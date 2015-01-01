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दुष्कर्म:नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास, रुपये 20 हजार जुर्माना

श्रीगंगानगर37 मिनट पहले
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  • बच्ची को जान से मारने की धमकी दे किया था दुष्कर्म, विशेष पोक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला

नाबालिग बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये निर्णय विशेष पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सुनाया। न्यायालय ने दाेषी विजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 2 जोगीवाला, तहसील सादुलशहर को न्यायालय ने 20 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है।

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रकरण के एक अन्य आरोपी गुरभेज सिंह को बरी कर दिया। ये घटना पांच वर्ष पूर्व की है। पोक्सो न्यायालय के सरकारी वकील गुरचरण सिंह रुपाणा के अनुसार जुलाई 2015 में लालगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी 13 साल की नाबालिग लड़की रात को घर में सो रही थी।

देर रात को वह घर पर नहीं मिली तो तलाश की गई। इसी दौरान वह घर की तरफ आती दिखी तो उससे पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसे विजय कुमार निवासी जोगीवाला ने फोन कर घर से बाहर आने को कहा था। घर से बाहर न आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वह डरकर घर से बाहर चली गई तो बाहर गई तो विजय कुमार ने उसे जबरन मोटर साइकिल पर बैठा कर कहीं ले गया।

जब उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। वहां उससे दुष्कर्म किया और धमकी दी गई कि किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जांच के दौरान गुरभेज सिंह निवासी रोटांवाली की भूमिका भी पाई गई, जिसका मोटर साइकिल वारदात में उपयोग में लिया गया था।

पुलिस ने 7 जुलाई 2015 को आरोपी विजय कुमार और 10 जुलाई 2017 को गुरभेज सिंह को गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील गुरचरण सिंह के अनुसार गिरफ्तारी के बाद से विजय कुमार जेल में ही था। गुरभेज सिंह जमानत पर रिहा था। न्यायालय ने विजय कुमार को सजा सुनाई और गुरभेज सिंह को आरोप प्रमाणित न होने पर बरी कर दिया।

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