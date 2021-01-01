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आज और कल घर-घर जाकर पिलाई जाएगी दवा:पहले दिन बूथों पर 190774 बच्चों को पिलाई पोलियो रोधी दवा की बूंदें

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
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जिले में रविवार से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिला मुख्यालय सहित सभी बूथों पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने नौनिहालों को पोलियो दवा पिलाकर शुरुआत की। जिले में स्थापित किए गए 1253 बूथों पर लक्षित 271496 बच्चों में से 190774 बच्चों को पोलियाेराेधी दवा की बूूंदें पिलाई गईं।

निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत पूरा किया गया। जिला मुख्यालय पर जैन आईटीआई कॉलेज में सीएमएचओ डॉॅ. गिरधारी मेहरड़ा एवं जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. बलदेवसिंह चौहान ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर डीपीएम विपुल गोयल, डॉ. संजय राठी, सोहनलाल, गगनदीप सिंह एवं संस्था प्रबंधक राहुल जैन आदि मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा ने बताया कि पोलियो अभियान के तहत पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स यानी दो बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है।

सीओआईईसी विनोद बिश्रोई ने बताया कि इस बार जिले में 2 लाख 71 हजार 496 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से पहले दिन पोलियो बूथों पर 1 लाख 90 हजार 774 बच्चों ने पोलियो दवा गटकी यानी 70.27 फीसदी। सोमवार व मंगलवार को जिले में 2294 टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। रविवार को सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा ने चक महाराजका, बनवाली, हाकमाबाद, चक बादल, सादुलशहर एवं ख्यालीवाला में स्थापित पोलियो बूथों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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