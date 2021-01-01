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शराब तस्कराें के खिलाफ चलाए अभियान:17 लीटर हथकढ़ व 282 पव्वे शराब सहित 3 तस्कर पकड़े, चार फरार

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
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जिला पुलिस ने शराब तस्कराें के खिलाफ चलाए अभियान में छापेमारी कर 17 लीटर हथकढ़ और 282 पव्वे देशी शराब पकड़ी गई है। इस कार्रवाई में 7 मुकदमे दर्ज कर 6 आराेपियाें काे गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि सदर श्रीगंगानगर थाना से हवलदार दर्शनसिंह के नेतृत्व में टीम ने कालियां गांव में छापेमारी की।

यहां आराेपी सुखजिंद्रसिंह के घर से 10 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। आराेपी फरार हाे गया। राजियासर थाने से एएसआई सज्जनकुमार ने राजियासर स्टेशन के पास से ओमप्रकाश के घर से दाे लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। आराेपी भाग गया। रामसिंहपुर के हवलदार सुमेरसिंह ने रेडबग्गी निवासी राजवीरसिंह काे 38 जीबी के पास से पांच लीटर हथकढ़ शराब की तस्करी के आराेप में गिरफ्तार किया गया। वहीं, लालगढ़ जाटान थाना से हवलदार रतनलाल ने पन्नीवाली निवासी रामचंद काे 144 पव्वे शराब की तस्करी करते पकड़ा।

सूरतगढ़ सदर थाना के एएसआई पृथ्वीसिंह ने भगवानगढ़ निवासी राजू खान की बस स्टैंड के पास से 60 पव्वे शराब बरामद की। आराेपी भाग गया। आराेपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। रावला थाना से एएसआई सुभाष ने 12केएनडी निवासी राजेंद्र काे 48 पव्वे देशी शराब की तस्करी करते पकड़ा। चूनावढ़ थाना के हवलदार देवेंद्र बक्शी ने 24 एमएल निवासी कालूराम काे 10 एलएल की राेही में अवैध रूप से शराब तस्करी करते 30 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया है।

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