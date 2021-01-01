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श्रीराम मंदिर निर्माण:श्रीगंगानगर में समर्पण निधि इकट्ठी करने के लिए 30 टोलियां घर-घर जा कर रही हैं संपर्क

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • इंदिरा कॉलोनी में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के राजस्थान के संरक्षक स्वामी ब्रह्मदेव ने अभियान का शुभारंभ किया

श्रीगंगानगर में समर्पण निधि एकत्र करने के लिए श्रीगंगानगर काे 30 बस्तियों में बांटकर प्रत्येक बस्ती में एक-एक टोली घर-घर जाकर समर्पण निधि एकत्र कर रही है। रविवार काे अशोक नगर, सेतिया फार्म, भरत नगर, रामनगर, इंदिरा कॉलोनी, विनोबा बस्ती, अग्रसेन नगर, देवनगर, पुरानी आबादी, गुरुनानक बस्ती और अन्य बस्तियों में राम भक्त टोली बनाकर समर्पण निधि एकत्र करने के लिए निकले।

विभाग प्रचार प्रमुख संजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक बस्ती में शुभारंभ पूजा-पाठ द्वारा किया गया। इंदिरा कॉलोनी में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के राजस्थान के संरक्षक स्वामी ब्रह्मदेव द्वारा पूजा-अर्चना कर अभियान का शुभारंभ किया गया। राम भक्त घर-घर जाकर समर्पण निधि के लिए राशि एकत्र कर रहे हैं। उन्हाेंने बताया कि जिस जोश और भक्तिपूर्ण वातावरण में राम भक्त सैकड़ों की संख्या में राम काज में लगे हैं।

उससे भी ज्यादा समर्पण समाज द्वारा दिखाया जा रहा है और समाज के लोग बढ़-चढ़कर श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धन का समर्पण कर रहे हैं। निधि समर्पण अभियान के तहत श्रीगंगानगर में 30 टोलियां बनी हैं। श्रीगंगानगर शहर में प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, हर जाति-बिरादरी, धर्म-संप्रदाय, प्रत्येक पूजा पद्धति को मानने वाले आस्तिक-नास्तिक सभी के द्वार राम भक्त पहुंचेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए समर्पण निधि एकत्र करेंगे।

समर्पण निधि में एकत्र धन को व्यवस्थित रूप से ट्रस्ट के खातों में पहुंचाने के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी योजना राम भक्तों द्वारा बनाई गई है। 30 बस्तियों पर एकत्र समर्पण निधि को एकत्र करने वाले और जमा करने वाले की ओर से अकाउंट में जमा कराया जाएगा। 30 टोलियों पर 3 कार्यकर्ता राशि एकत्र करने के लिए और 3 कार्यकर्ता कैश जमा करने के लिए लगाए गए हैं। रोज का हिसाब मोबाइल एप में अपलोड किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह बैंक समय में उसे ट्रस्ट द्वारा बताए गए अकाउंट में जमा करवाया जाएगा।

माताएं बहनें अपनी बचत की राशि समर्पण निधि के रूप में अर्पित कर रहीं
समर्पण निधि एकत्र करने गए राम भक्तों ने बताया कि घरों में माताओं-बहनों और बच्चों का उत्साह भी प्रेरणादायक है। माताएं-बहनें अपने बचत की राशि समर्पण निधि के रूप में भगवान श्रीराम के मंदिर के लिए श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रही हैं और बच्चे भी समर्पण में कम नहीं हैं, वह भी अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर समर्पण निधि अभियान के लिए समर्पित कर रहे हैं। कहीं-कहीं देखने काे मिला कि राम भक्तों के साथ मोहल्ले के लोग भी धन संग्रह के लिए उनके साथ धन एकत्र करने के लिए निकल लिए।

15 फरवरी तक चलेगा यह अभियान
संजय कुमार ने बताया कि यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। रविवार काे शुरू किए इस निधि समर्पण अभियान में राम भक्त अपना पूरा समय देकर इस काम को यशस्वी बनाने में लगे हैं, ताकि भगवान श्रीराम का मंदिर पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सके। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भगवान राम के मंदिर से अयोध्या को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कोने-कोने में लगे लाखों रामभक्त इस लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। आज का राम भक्तों का उत्साह देख कर लगता है कि अयोध्या भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सांस्कृतिक प्रेरणा का केंद्र बनेगा।

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