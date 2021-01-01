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किसानों का आंदोलन:जिले में 6 काे दाेपहर 12 से 3 बजे तक करेंगे चक्काजाम, शाहजहांपुर बाॅर्डर के लिए कल रवाना हाेंगे सैकड़ाें किसान

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • चक्काजाम के लिए किसान संगठन गांवाें में सभाएं कर किसानाें काे कर रहे जागरूक

कृषि कानूनाें के विराेध में चल रहे किसान आंदाेलन में शामिल हाेने के लिए 5 फरवरी काे श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ व कैंचियां से सैकड़ाें किसान शाहजहांपुर बाॅर्डर के लिए रवाना हाेंगे। संयुक्त किसान माेर्चे के आह्वान पर 6 फरवरी काे दाेपहर 12 से 3 बजे तक किसान संगठनाें की ओर से चक्काजाम किया जाएगा।

किसान आंदाेलन में शामिल हाेने व चक्काजाम काे सफल बनाने के लिए किसान संगठनाें की ओर से गांवाें में सभाएं कर किसानाें काे जागरूक किया जा रहा है। किसान संगठनाें की ओर से एक नेता पांच गांव अभियान के तहत सभाएं कर किसान आंदाेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए किसानाें से आह्वान किया जा रहा है।

गंगानगर किसान मजदूर समिति के संयाेजक संतवीर सिंह माेहनपुरा ने बताया कि पांच फरवरी काे केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर व श्रीगंगानगर क्षेत्र के किसान नई धानमंडी में इकट्ठे हाेंगे तथा यहां से किसान आंदाेलन में शामिल हाेने के लिए शाहजहांंपुर बाॅर्डर रवाना हाेंगे।

रायसिंहनगर, पदमपुर व आसपास क्षेत्राें के किसान कैंचियां में एकत्रित हाेंगे तथा विजयनगर अनूपगढ़ व सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान सूरतगढ़ में एकत्रित हाेकर यहां से शाहजहांपुर के लिए रवाना हाेंगे।

संतवीरसिंह ने बताया कि शाहजहांपुर के लिए रवाना हाेने वाले किसानाें के जत्थाें में बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्राॅलियां भी लेकर जा रहे हैंं। इसके बाद यहां से किसानाें काे नियमिति शाहजहांपुर ले जाने के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी।

छह फरवरी काे अखिल भारतीय किसान सभा, गंगानगर किसान मजदूर समिति, किसान संघर्ष समिति, किसान आर्मी, जय किसान आंदाेलन सहित विभिन्न संगठनाें की ओर से दाेपहर 12 से 3 बजे तक चक्काजाम किया जाएगा।

साधुवाली में गाजर मंडी किसान आंदोलन के समर्थन में 6 फरवरी को बंद

तीन कृषि कानूनाें के विरोध मे 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को गांवाें में नुक्कड़ सभाएं की।जीकेएस सूरतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रणदीप भंगू के नेतृत्व में किसानों ने गांव गुरुसरमोडिया, 32, 34 एमओडी, 1, 4, 6, डीबीएन, भगवानगढ़, भादवांवाली ढाणी, सरदारपुरा बीका सहित दर्जन भर गावों में नुक्कड़ सभाएं कर चक्काजाम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रगट सिंह, रघुवीर नायक, पूर्व छात्र नेता रामू छिंपा, साहबराम सहारण, गोपीराम इंदलिया व जगदेव सिंह रमाणा ने संबोधित किया।

चक्का जाम में शामिल होंगे क्षेत्र के किसान

किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता व गाजर उत्पादक किसान संघ के अध्यक्ष अमरसिंह बिश्नाेई ने बताया कि छह फरवरी काे चक्काजाम कार्यक्रम के तहत गाजर मंडी में हड़ताल रखी जाएगी तथा किसान आंदाेलन के तहत चक्काजाम में शामिल हाेंगे। ऐसे में इस दिन किसानाें से यहां मंडी में गाजर नहीं लाने का आह्वान किया गया है।

श्रीगंगानगर क्षेत्र में चक्काजाम के दाैरान किसान यहां लगाएंगे नाके

गंगानगर किसान मजदूर समिति के मुताबिक चक्काजाम के दाैरान साधुवाली लिंक चैनल, सूरतगढ़ बाइपास, हनुमानगढ़ राेड पर नाथांवाला से आगे ओवर ब्रिज के पास, तीन पुली, करणपुर बाइपास, पदमपुर बाइपास, मिर्जेवाला राेड पर तीन बी व कालूवाला पुल के पास नाके लगाकर चक्काजाम किया जाएगा। इसके अलावा जिले में अलग-अलग क्षेत्र में नेशनल व स्टेट हाईवे पर किसान नाकाबंदी कर चक्काजाम करेंगे।

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