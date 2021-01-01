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सम्मान:रामगढ़िया समाज की सभा में एडवोकेट मिशन अध्यक्ष बने, बैठक में पदाधिकारियों का स्वागत किया

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • रामगढ़िया वेलफेयर सोसायटी की गुरुद्वारा में हुई बैठक में पदाधिकारियों का स्वागत किया

रामगढ़िया वेलफेयर सोसायटी की बैठक रविवार को पुरानी आबादी स्थित गुरुद्वारा अर्जुन दरबार विश्वकर्मा रामगढ़िया सिंह सभा में हुई। इसमें रामगढ़िया समाज के सर्वसम्मति से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया।

बैठक में वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हाेने पर नए चुनाव करवाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवाेकेट जसवीर सिंह मिशन को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्य अजायब सिंह मठाड़ू की अध्यक्षता में हुई बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष गुरबचन सिंह धौंसी और सचिव मलकीत सिंह ने पिछले दो वर्षाें का आय-व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर रामगढ़िया समाज के गजसिंहपुर से निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह रामगढ़िया, केसरीसिंहपुर की पार्षद कमलप्रीत कौर, अनूपगढ़ के पार्षद भूपेंद्र सिंह, घड़साना के अनूप सिंह रामगढ़िया, ग्राम पंचायत रोटांवाली की सरपंच छिंद्रपाल कौर भारी और ग्राम पंचायत 5 जी छोटी सहारणांवाली की सरपंच गुरप्रीत कौर धौंसी व अन्य का सिरोपा पहना कर स्वागत किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह रामगढ़िया के अनुसार रामगढ़िया समाज को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में रामगढ़िया वेलफेयर सोसायटी के संस्थापक सदस्य व पूर्व अध्यक्ष मोती सिंह गिल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष जसमत सिंह चानी, बलकरण सिंह सरपाल, महेंद्र सिंह सोहल, रेशम सिंह, डॉ. एनपी सिंह, प्रिंसिपल टीपी सिंह, पूर्व पार्षद सतपाल सिंह चानी आदि उपस्थित थे।

अध्यक्ष का माल्यार्पण व सिरोपा भेंटकर स्वागत
बैठक में चुनाव अधिकारी देवेंद्रजीत सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उपस्थित सदस्यों ने समाज की एकता की दृष्टिगत सर्वसम्मति से चुनाव करवाने पर विचार-विमर्श कर एडवोकेट जसवीर सिंह मिशन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उपस्थित लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसवीर सिंह मिशन का माल्यार्पण व सिरोपा भेंट कर स्वागत किया।

नव निर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट मिशन के अनुसार वे समाज हित में काम करेंगे। रामगढ़िया समाज के सहयोग से श्रीगंगानगर शहर में समाज के सामुदायिक भवन के लिए जमीन आवंटित करवाने का प्रयास किया जाएगा। जिले की मंडियों व बड़े गांवों तक साेसायटी का नेटवर्क स्थापित किया गया। गुरुद्वारा विश्वकर्मा सिंह सभा में महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया हाल बनाया जाएगा ताकि सामाजिक कार्यक्रम हो सकें।

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